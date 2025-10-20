Cerrar X
aws_amazon_cae_8b2191dae2
Internacional

Afecta caída global de Amazon pagos, apps y plataformas digitales

Una falla en los servidores de Amazon Web Services en Virginia provocó la caída de servicios, aplicaciones y sistemas de pago en todo el mundo

  • 20
  • Octubre
    2025

Amazon Web Services (AWS), la plataforma de infraestructura en la nube más grande del mundo, registró una interrupción global que afectó durante varias horas a miles de sitios web, aplicaciones y servicios de pago este lunes.

El error se originó en los centros de datos de AWS ubicados en el norte de Virginia, Estados Unidos, concretamente en la región US-EAST-1, una de las más utilizadas a nivel mundial.

Servicios de pago y plataformas en línea, los más afectados

Entre los impactos más notables, datáfonos, cajeros y plataformas de pago como Redsys y Bizum quedaron fuera de servicio, lo que obligó a miles de usuarios en distintos países a realizar pagos únicamente en efectivo.

Además, aplicaciones y páginas web que dependen de AWS también sufrieron interrupciones, incluyendo Canva, Reddit, Perplexity AI, y Amazon, lo que incluso llevó a La Oreja de Van Gogh a retrasar la venta de entradas para su gira.

Juegos y apps deportivas también sufren la caída

El problema se extendió a plataformas de entretenimiento como Fortnite, Clash Royale, Roblox, Brawl Stars y Strava, que reportaron fallos de conexión y bloqueo de sesiones.

Los usuarios en redes sociales informaron de lentitud y errores de carga en distintos servicios que operan sobre la infraestructura de AWS, evidenciando el alcance global del incidente.

AWS asegura que el servicio ya se restablece

Por su parte, Amazon informó que la mayoría de los servicios se habían recuperado, aunque reconoció que podrían persistir fallos intermitentes debido al acumulamiento de solicitudes en cola tras la interrupción.

“La mayoría de las peticiones a nuestros servicios están tramitándose correctamente. Aún podría haber demoras mientras se normaliza el tráfico”, señaló la compañía en un comunicado técnico.

La empresa no detalló las causas del fallo, pero aseguró que implementará medidas correctivas para evitar que un evento similar afecte nuevamente la estabilidad de su infraestructura global.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25288585807003_1_5195350998
Nvidia y Microsoft adquieren Aligned Data Centers
Captura_de_pantalla_2025_09_25_083225_276c777a5b
Centros de datos nos van a permitir a tiempo: Ebrard
inter_cometa_3i_atlas_dd31aa6f3d
Revelan nuevas imágenes del creciente en el cometa 3I-Atlas
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_espacios_industriales_382701a7cf
Crecen un 12% espacios industriales en Nuevo León
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
escena_melissa_barrera_bbd5d2eeca
Melissa Barrera vuelve al cine con 'Black Tides' junto a Travolta
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×