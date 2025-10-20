Afecta caída global de Amazon pagos, apps y plataformas digitales

Amazon Web Services (AWS), la plataforma de infraestructura en la nube más grande del mundo, registró una interrupción global que afectó durante varias horas a miles de sitios web, aplicaciones y servicios de pago este lunes.

El error se originó en los centros de datos de AWS ubicados en el norte de Virginia, Estados Unidos, concretamente en la región US-EAST-1, una de las más utilizadas a nivel mundial.

Servicios de pago y plataformas en línea, los más afectados

Entre los impactos más notables, datáfonos, cajeros y plataformas de pago como Redsys y Bizum quedaron fuera de servicio, lo que obligó a miles de usuarios en distintos países a realizar pagos únicamente en efectivo.

Además, aplicaciones y páginas web que dependen de AWS también sufrieron interrupciones, incluyendo Canva, Reddit, Perplexity AI, y Amazon, lo que incluso llevó a La Oreja de Van Gogh a retrasar la venta de entradas para su gira.

Juegos y apps deportivas también sufren la caída

El problema se extendió a plataformas de entretenimiento como Fortnite, Clash Royale, Roblox, Brawl Stars y Strava, que reportaron fallos de conexión y bloqueo de sesiones.

Los usuarios en redes sociales informaron de lentitud y errores de carga en distintos servicios que operan sobre la infraestructura de AWS, evidenciando el alcance global del incidente.

AWS asegura que el servicio ya se restablece

Por su parte, Amazon informó que la mayoría de los servicios se habían recuperado, aunque reconoció que podrían persistir fallos intermitentes debido al acumulamiento de solicitudes en cola tras la interrupción.

“La mayoría de las peticiones a nuestros servicios están tramitándose correctamente. Aún podría haber demoras mientras se normaliza el tráfico”, señaló la compañía en un comunicado técnico.

La empresa no detalló las causas del fallo, pero aseguró que implementará medidas correctivas para evitar que un evento similar afecte nuevamente la estabilidad de su infraestructura global.

Comentarios