Internacional

Afirma Trump que México está 'gobernado por cárteles'

El presidente Donald Trump aseguró que México está controlado por el crimen organizado, aunque reconoció a Claudia Sheinbaum como una 'mujer valiente'

  • 24
  • Octubre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el jueves que México está siendo “gobernado por los cárteles”, aunque destacó su respeto por la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien describió como una “mujer extraordinaria y valiente”.

“México está gobernado por los cárteles. Respeto mucho a la presidenta; es una mujer extraordinaria, es muy valiente, pero México tiene que defenderse de eso”, afirmó Trump en conferencia desde la Casa Blanca.

El mandatario también incluyó a Colombia entre los países que, según él, están bajo la influencia de organizaciones del crimen organizado, señalando que en ese país se producen “cantidades de cocaína que no habíamos visto antes”.

Las declaraciones fueron una respuesta a un periodista que cuestionó sobre las comparaciones del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien equiparó a los cárteles mexicanos con grupos terroristas como el Estado Islámico (EI) y Al Qaeda.

Hegseth aseguró que el número de cárteles ha disminuido porque “saben que serán detenidos” y acusó a la administración del expresidente Joe Biden de haber facilitado el ingreso del narcotráfico en Estados Unidos.

Trump también confirmó que en las últimas 24 horas, Estados Unidos ordenó dos ataques contra narcolanchas en el Pacífico oriental, en aguas internacionales cercanas a la costa de Colombia, como parte de una operación militar iniciada hace dos meses por el Comando Sur para combatir el narcotráfico en la región.


