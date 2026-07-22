El mandatario aseguró que la automotriz mudará su producción a EUA, pero la compañía mantiene operaciones en el país y solo confirmó un ajuste gradual

Inicio / Internacional / Afirma Trump que Toyota dejará México; empresa no lo confirma

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Toyota dejará México para trasladar su producción a territorio estadounidense y construir "la planta más grande en cualquier lugar del mundo", durante un mitin realizado este 22 de julio en Georgia.

Durante su discurso, el mandatario aseguró que diversas empresas están moviendo inversiones hacia EUA, al señalar que compañías abandonan operaciones en México y Canadá para instalarse en territorio estadounidense.

"Están regresando. Están dejando Canadá, están dejando México", declaró Trump ante sus simpatizantes.

Toyota mantiene operaciones en México

Pese a las declaraciones del presidente estadounidense, Toyota no ha anunciado una salida total de México.

La automotriz informó previamente que trasladará de manera gradual la producción de la camioneta Tacoma desde su planta de Tijuana hacia San Antonio, Texas, un proceso programado para concluir en 2030 como parte de una reestructuración de sus operaciones en Norteamérica.

La empresa también ha reiterado que mantendrá en funcionamiento su planta de Guanajuato y que conserva su compromiso con el mercado mexicano.