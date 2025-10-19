Cerrar X
Internacional

Al menos 17 muertos en accidente de autobús turístico en Brasil

Al menos 17 personas murieron y alrededor de una veintena resultaron heridas tras el accidente de un autobús turístico en el noreste de Brasil

Al menos 17 personas murieron y alrededor de una veintena resultaron heridas tras el accidente de un autobús turístico ocurrido en una carretera federal del estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil.

El siniestro tuvo lugar entre los municipios de Paranatama y Saloá, según informó la Policía de Carreteras Federal. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario, chocó contra rocas al margen de la vía y finalmente impactó con un banco de arena, provocando el vuelco del autobús.

En la unidad viajaban cerca de 40 personas, aunque solo 32 estaban registradas en la lista oficial de pasajeros. Entre las víctimas mortales hay once mujeres y cuatro hombres; el género de las otras dos personas fallecidas no ha sido confirmado. Al menos 18 heridos fueron trasladados a hospitales de la región.

El conductor sufrió lesiones leves y fue sometido a una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. Declaró ante las autoridades que una falla en los frenos habría causado el accidente. El autobús tenía como destino Brumado, en el estado de Bahía.

La Policía Civil abrió una investigación para esclarecer las causas exactas del siniestro.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentó la tragedia y expresó su “más sentido pésame y solidaridad en este momento de profundo dolor”. La gobernadora de Pernambuco, Raquel Lyra, quien se encuentra en China, aseguró que monitorea la situación y que los equipos de emergencia “están trabajando para ayudar a quienes lo necesiten”.

Por su parte, el gobernador de Bahía, Jerônimo Rodrigues, calificó el hecho como un “gravísimo accidente” y ofreció apoyo a las familias de las víctimas. Informó que movilizó a la Secretaría de Salud, al Cuerpo de Bomberos y a la Policía Técnica para colaborar en las tareas de auxilio e identificación.


