Al menos 70 muertos en el ataque a un hospital en Darfur, Sudán

Unas 70 personas han sido asesinadas en un ataque al único hospital funcional en la ciudad sitiada de El Fasher, en Sudán, dijo el domingo el jefe de la Organización Mundial de la Salud, conforme la guerra civil en la nación africana se intensificaba en los últimos días.

El ataque al Hospital Docente Maternal Saudí, que funcionarios locales atribuyeron a la milicia rebelde Fuerza de Apoyo Rápido, ocurrió tras aparentes derrotas del grupo en el campo de batalla frente al Ejército sudanés y fuerzas aliadas lideradas por el jefe del Ejército, el general Abdel-Fattah Burhan. En uno de esos reveses para la FAR, Burhan hizo una aparición el sábado cerca de una refinería de petróleo en llamas al norte de Jartum que sus fuerzas dijeron haber arrebatado al bando rival.

Los intentos de mediación internacional y tácticas de presión, como una evaluación de EUA, sobre que la FAR y sus aliados están cometiendo genocidio y sanciones dirigidas a Burhan, no han detenido los combates.

Los reportes del ataque al hospital seguían a una amenaza de la FAR.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dio la cifra en una publicación en la red social X.

Funcionarios y otras personas en la capital de la provincia de Darfur del Norte habían dado una cifra similar el sábado, pero Ghebreyesus es la primera fuente internacional en proporcionar un número de víctimas.

Informar sobre la situación Sudán es increíblemente difícil dadas las complicaciones de comunicación y las exageraciones tanto de la FAR como del ejército sudanés.

“El terrible ataque al Hospital Saudí en El Fasher, Sudán, resultó en 19 heridos y 70 muertes entre pacientes y acompañantes”, escribió. “En el momento del ataque, el hospital estaba lleno de pacientes recibiendo cuidados”.

Otro centro médico en Al Malha también fue atacado el sábado, agregó.

“Continuamos pidiendo el cese de todos los ataques contra la atención médica en Sudán, y que se permita el acceso completo para la rápida restauración de las instalaciones que han sido dañadas”, escribió. “Por encima de todo, la gente de Sudán necesita paz. La mejor medicina es la paz”.

Ghebreyesus no identificó quién lanzó el ataque, aunque funcionarios locales habían atribuido el asalto a la FAR. La funcionaria de las Naciones Unidas Clementine Nkweta-Salami, quien coordina los esfuerzos humanitarios del organismo mundial en Sudán, advirtió el jueves que la FAR había dado previamente “un ultimátum de 48 horas a las fuerzas aliadas a las Fuerzas Armadas Sudanesas para que abandonen la ciudad y apuntó a una ofensiva inminente”.

“Desde mayo de 2024, El Fasher ha estado bajo asedio de la FAR”, dijo. “Los civiles en El Fasher ya han soportado meses de sufrimiento, violencia y graves abusos a los derechos humanos bajo el prolongado asedio. Sus vidas ahora están en juego debido a una situación cada vez más precaria".

La FAR no reconoció de inmediato el ataque en El Fasher, que está más de 800 kilómetros (500 millas) al suroeste de Jartum. Se estima que la ciudad ahora alberga a más de 1 millón de personas, muchas de las cuales han sido desplazadas por la guerra.

El asedio de la FAR ha supuesto la muerte de 782 civiles y herido a más de 1.140, dijo la ONU en diciembre, advirtiendo que las cifras probablemente eran más altas.

El hospital Saudí, justo al norte del aeropuerto de El Fasher, se encuentra cerca de las líneas del frente de la guerra y ha sido repetidamente alcanzado por bombardeos. Sin embargo, sus médicos continúan realizando cirugías, a veces a la luz de los celulares mientras el hospital es bombardeado.

Sin embargo, en los últimos días parece que la FAR ha perdido el control de la refinería de Jartum, la más grande de Sudán y crucial tanto para su economía como para la de Sudán del Sur. Las fuerzas de Burhan también dicen haber roto otro asedio de la FAR al cuartel general del Cuerpo de Señales en el norte de Jartum. Los rebeldes afirmaron que estaban “apretando el cerco” alrededor de esa base.

Los combatientes emplean tácticas brutales en la guerra en Sudán

La situación en Sudán es inestable desde que un levantamiento popular forzó la salida del veterano líder autoritario Omar al-Bashir en 2019. Una breve transición hacia la democracia descarriló cuando Burhan y el general Mohammed Hamdan Dagalo de la FAR unieron fuerzas para liderar un golpe militar en octubre de 2021.

Al-Bashir enfrenta cargos en la Corte Penal Internacional por llevar a cabo una campaña genocida a principios de los 2000 en la región occidental de Darfur con los janjaweed, el grupo precursor de la FAR. Grupos de derechos y la ONU dicen que la FAR y las milicias árabes aliadas están atacando de nuevo a grupos étnicos africanos en esta guerra.

La FAR y el ejército de Sudán comenzaron a combatir entre sí en abril de 2023. Su conflicto ha matado a más de 28,000 personas, obligado a millones a huir de sus hogares y dejado a algunas familias comiendo hierba en un intento desesperado por sobrevivir mientras la hambruna azota partes del país.

Otras estimaciones sugieren un número de muertos mucho mayor en la guerra civil.





