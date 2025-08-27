Cerrar X
Al menos ocho muertes en Vietnam y Tailandia por inundaciones

Las fuertes lluvias causaron inundaciones y secciones de tierra el miércoles en partes del sudeste asiático, dejando como resultado al menos ocho muertes

  • 27
  • Agosto
    2025

Las fuertes lluvias causaron inundaciones y secciones de tierra el miércoles en partes del sudeste asiático, donde se reportaron al menos ocho muertes tras el paso de una tormenta tropical.

Hubo inundaciones en varias provincias del norte y centro de Vietnam, donde siete personas murieron, una estaba desaparecida y 34 resultaron heridas, informó la prensa estatal.

Casi 20 centímetros (ocho pulgadas) de lluvia cayeron durante la noche en partes del noreste de Vietnam y se mantuvieron las advertencias de inundación para algunas áreas ribereñas.

En la vecina Tailandia, las fuertes lluvias desde el martes por la noche hasta el miércoles provocaron inundaciones en varias provincias del norte. En una localidad de la provincia de Nan, los residentes fueron evacuados cuando los ríos se desbordaron y el agua inundó sus hogares.

Las autoridades dijeron que más de 600 personas se vieron afectadas por la tormenta. Una persona murió, muchas resultaron heridas y siete estaban desaparecidas, incluido un niño de ocho años, debido a un deslizamiento de tierra el miércoles en una pequeña aldea de la provincia de Chiang Mai.

El Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres de Tailandia informó que muchas viviendas fueron afectadas y algunas personas resultaron heridas por inundaciones repentinas y graduales de tierra en las provincias del norte.

El Departamento Meteorológico de Tailandia advirtió sobre fuertes lluvias en las regiones del norte y noreste el miércoles. Se advierta a los residentes en laderas y áreas bajas cercanas a cursos de agua sobre posibles inundaciones repentinas y graduales de tierra.

La lluvia formó parte de los efectos de la tormenta tropical Kajiki, que tocó tierra el lunes por la tarde en el centro de Vietnam, donde millas de personas fueron evacuadas de áreas de alto riesgo.

Kajiki llevó antes vientos y lluvia a la isla de Hainan, en el sur de China.

Científicos publicaron un estudio en 2024 advirtiendo que las yeguas calentadas por el cambio climático harán que los ciclones en el sudeste asiático se formen más cerca de la tierra, ganen fuerza más rápido y duren más tiempo, aumentando los riesgos para las ciudades.


