Alcalde de NY Eric Adams abandona su campaña de reelección

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, terminó su campaña de reelección este domingo, reconociendo que ya no era un contendiente serio en la contienda después de un año de escándalos y agitación política.

En un video publicado en las redes sociales, Adams habló con orgullo sobre sus logros como alcalde, incluyendo una disminución en el crimen violento. Sin embargo, expresó que la "constante especulación mediática" sobre su futuro y la decisión de la junta de financiamiento de campañas de la ciudad de retener fondos públicos para su esfuerzo de reelección, hicieron imposible permanecer en la contienda. "A pesar de todo lo que hemos logrado, no puedo continuar mi campaña de reelección", declaró Adams.

En el video, Adams no mencionó directamente ni respaldó a ninguno de los candidatos restantes en la contienda, pero advirtió sobre "fuerzas insidiosas" que utilizan el gobierno local para "avanzar agendas divisivas".

"El cambio importante es bienvenido y necesario, pero cuidado con aquellos que afirman que la respuesta es destruir el sistema que construimos durante generaciones", sostuvo. "Eso no es cambio, eso es caos. En cambio, insto a los líderes a elegir líderes no por lo que prometen, sino por lo que han entregado".

La capitulación de Adams podría proporcionar un impulso a la campaña del exgobernador Andrew Cuomo, un compañero centrista que se ha presentado como el único candidato potencial capaz de vencer al nominado del Partido Demócrata, el asambleísta estatal Zohran Mamdani.

Sin embargo, habrá que ver si suficientes seguidores de Adams cambiarán su lealtad a Cuomo para marcar una diferencia.

Mamdani, de 33 años, sería el alcalde más joven y liberal de la ciudad en generaciones si es elegido. Venció a Cuomo decisivamente en las primarias demócratas al hacer campaña con la promesa de intentar reducir el costo de vida en una de las ciudades más caras del mundo.

Tres candidatos restantes

En un comunicado emitido después del anuncio de Adams, Mamdani señaló a Cuomo.

"Nueva York merece algo mejor que cambiar un político deshonrado y corrupto por otro. El 4 de noviembre, vamos a pasar la página de la política del gran dinero y las pequeñas ideas y entregar un gobierno del que todos los neoyorquinos puedan estar orgullosos", indicó Mamdani.

Cuomo, en un comunicado en las redes sociales, elogió a Adams por "anteponer el bienestar de la ciudad de Nueva York a la ambición personal".

Tampoco mencionó a Mamdani por su nombre, pero hizo eco de la advertencia de Adams sobre "fuerzas extremistas" no especificadas.

"Nos enfrentamos a fuerzas extremistas destructivas que devastarían nuestra ciudad a través de la incompetencia o la ignorancia, pero no es demasiado tarde para detenerlas", señaló Cuomo.

El republicano Curtis Sliwa también permanece en la contienda, aunque su candidatura ha sido socavada desde dentro de su propio partido; Trump en una entrevista reciente lo calificó como "no exactamente de primera categoría".

Especulación desenfrenada

La especulación de que Adams no llegaría a las elecciones había estado aumentando durante un año. La campaña de Adams se vio afectada por su caso de soborno federal ahora desestimado y la ira liberal por su cálida relación con el presidente Donald Trump. Se saltó las primarias demócratas y se presentó en la boleta como independiente.

Las encuestas realizadas a principios de septiembre ilustraron los desafíos de Adams. Una encuesta del New York Times y la Universidad de Siena y otra de la Universidad de Quinnipiac mostraron que los votantes probables favorecían a Mamdani sobre Cuomo, con Sliwa y Adams rezagados aún más.

La encuesta de Quinnipiac sugirió que la brecha entre Mamdani y Cuomo podría reducirse si Adams se retiraba. La encuesta de Times/Siena sugirió que si tanto Adams como Sliwa se retiraban, la ventaja de Mamdani sobre Cuomo podría reducirse aún más.

Sin embargo, Sliwa ha insistido repetidamente en que no se retirará.

"Curtis Sliwa es el único candidato que puede derrotar a Mamdani", sostuvo su portavoz, Daniel Kurzyna, el domingo.

En las últimas semanas, intermediarios de la administración Trump interesados ​​en bloquear el camino de Mamdani hacia la victoria al enfrentarlo en un mano a mano con Cuomo se acercaron a Adams para ver si podía ser persuadido de salir de la contienda con una oferta de un trabajo en el gobierno.

En medio de informes sobre esas discusiones, Adams convocó una conferencia de prensa donde prometió seguir compitiendo y calificó a Cuomo y Mamdani de "niños mimados". Más tarde, Adams fue aún más lejos en las redes sociales, llamando a Cuomo "un mentiroso y una serpiente".

Acusación ensombrece el progreso

Adams, de 65 años, es el segundo alcalde negro de la ciudad. Ex capitán de la policía de Nueva York y presidente del distrito de Brooklyn, asumió el cargo en 2022 prometiendo reducir el crimen y revitalizar la ciudad con su característico "estilo" mientras se recuperaba de la pandemia de coronavirus.

En su tema característico, tuvo éxito. Las tasas de criminalidad que aumentaron después de la pandemia han vuelto a los niveles anteriores, aunque no está claro cuánto tuvo que ver con las políticas de Adams.

Pero el enfoque de Adams en reducir el crimen y el desorden ha sido eclipsado, una y otra vez, por escándalos, investigaciones de corrupción y demandas que han alegado un intercambio de favores desenfrenado en los niveles más altos del gobierno de la ciudad.

Durante un período vertiginoso de semanas el año pasado, su comisionado de policía, el canciller de escuelas y varios vicealcaldes renunciaron tras una serie de redadas federales en sus hogares. Ninguno ha enfrentado cargos criminales.

Luego, a finales de septiembre, los fiscales federales presentaron cargos de fraude y soborno contra el propio Adams, diciendo que había aceptado contribuciones de campaña ilegales y grandes descuentos de viaje de un funcionario turco y otros a cambio de acelerar la apertura del edificio diplomático de Turquía, entre otros favores.

Trump interviene

Adams negó haber actuado mal y prometió permanecer en el cargo mientras luchaba contra el caso en la corte. Pero también comenzó a hablar calurosamente sobre Trump, quien entonces era visto como candidato viable para recuperar la Casa Blanca. Defendió a Trump en conferencias de prensa, instó a su propio partido a moderar la retórica contra el republicano, se abstuvo de criticarlo y también dejó de promover en gran medida la campaña de la oponente demócrata de Trump, Kamala Harris.

Después de que Trump ganó, Adams se reunió con el zar de la frontera de Trump, Thomas Homan.

Luego, en febrero, el Departamento de Justicia de Trump ordenó a los fiscales federales en Nueva York que retiraran los cargos contra Adams para que el alcalde pudiera ayudar con la agenda de inmigración del presidente republicano.

La intervención extraordinaria desató una nueva ronda de tumulto en el Ayuntamiento y la fiscalía en Manhattan, con algunos de los aliados más cercanos de Adams sugiriendo que había hecho un trato con la Casa Blanca por su libertad.

Adams anunció que se saltaría las primarias demócratas de junio pero permanecería en la contienda.

A finales de agosto, su ex asesor principal, quien sirvió como voluntario de campaña, fue acusado de nuevos cargos de soborno. Otro ex asistente fue retirado de la campaña después de entregar una bolsa de papas fritas llena de dinero en efectivo a un reportero local.

La gobernadora de Nueva York Kathy Hochul, quien ha respaldado a Mamdani, apuntó en un comunicado después del anuncio del alcalde que ha estado orgullosa de haber trabajado con Adams durante los últimos cuatro años, y que deja la ciudad "mejor de lo que la heredó".

