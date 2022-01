Alcaldesa de Chicago no pagará a maestros que falten a aulas

Edil demócrata consigue apoyo hasta de políticos republicanos por su postura de exigir regreso a clases presenciales

Chicago.- La alcaldesa de Chicago, la demócrata Lori Lightfoot, advirtió que no pagarán salarios a los maestros de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, por sus siglas en inglés) que no se presenten a trabajar mañana como una medida de presión al magisterio para que revierta su decisión de no asistir a clases presenciales.

Cientos de miles de estudiantes de Chicago seguían sin clases hoy por segundo día consecutivo porque los líderes del tercer distrito escolar más grande de Estados Unidos no logran resolver un enfrentamiento con el influyente sindicato de maestros sobre los protocolos de seguridad COVID-19.

"Aquellos (maestros) que no se presenten no les vamos a pagar por abandonar su puesto y a sus niños cuando más los necesitan", advirtió Lightfoot.

Lightfoot pidió de nuevo a los maestros que regresen a clases, pues los más afectados son los estudiantes de bajos recursos

"El lugar más seguro para los estudiantes durante una pandemia es la escuela... vamos a pelear para regresar a los estudiantes a las escuelas", señaló la alcaldesa de Chicago.

La funcionaria se ganó simpatías hasta de votantes y políticos republicanos por su postura ante el tema educativo y defensa de la vuelta a clases presenciales.

Estos paros y presiones del sindicato docente ya es familiar para los padres en Chicago, un distrito mayoritariamente negro y latino que atiende a unos 350 mil niños.

"Cien mil niños no estaban conectados, afroamericanos, latinos, no estaban conectados... No es justo, pero estamos dispuestos a trabajar con el sindicato", insistió la funcionaria.

"No nos ofrezcan un plan de parte de ustedes, no les voy a permitir que comprometan el futuro de CPS", dijo a los maestros la funcionaria.

La alcaldesa Lightfoot, acusó al sindicato de politizar la pandemia.

Las autoridades insisten en que las escuelas pueden permanecer abiertas de manera segura con los protocolos establecidos.

Escuelas Públicas de Chicago (CPS) , como la mayoría de los otros distritos, ha rechazado el regreso al aprendizaje remoto, diciendo que empeora las desigualdades raciales y es perjudicial para el rendimiento académico, la salud mental y la asistencia.

Ha habido pocas señales de que alguna de las partes se esté ablandando: el distrito y el sindicato presentaron quejas laborales ante el estado esta semana.

Funcionarios del gobierno acusaron al sindicato de ignorar los resultados de investigaciones científicas que afirman que los niños tienen menos probabilidades de enfermar gravemente por Covid-19 que los adultos.

Más protocolos

El sindicato de Maestros de Chicago amenaza comúnmente con irse a huelga para negociar y abandonó las escuelas por última vez en 2012 y 2019, cuando se interrumpieron las charlas con la ciudad.

El sindicato, que votó el martes para volver a la instrucción en línea, dijo a los maestros que se quedaran en casa el miércoles mientras ambas partes negocian y siguen en aumento los contagios de coronavirus.

El presidente del sindicato, Jesse Sharkey, la apodó "Bloqueo Lori" porque los maestros no han podido iniciar sesión en los sistemas de aprendizaje remoto desde la madrugada del miércoles.

La medida, apenas dos días después de que los estudiantes regresaran de las vacaciones de invierno, llevó a los funcionarios del distrito a cancelar las clases.