Alemana es próxima presidenta de la Asamblea General de la ONU

Annalena Baerbock, exministra de Asuntos Exteriores de Alemania (2021-2025), fue elegida este lunes como la próxima presidenta de la Asamblea General de la ONU para el período número 80 de sesiones, que comienza en septiembre de 2025.

Obtuvo 167 votos de los 193 países miembros, frente a los siete de su compatriota Helga Schmid, con 14 abstenciones.

