Ambientalistas lanzan pastel a figura de Rey Carlos III

Un nuevo par de ambientalistas se ha manifestado lanzando objetos a piezas artísticas, en esta ocasión fue el turno de unas figuras de cera en el museo de Madame Tussaund de Londres.

Además de que cambiaron las pastas de tomate y papa por pastel, los activistas ahora arrojaron pastel a la figura del Rey Carlos III quién posa en un museo junto a las figuras de cera de su esposa Camilla Parker y su hijo William y su nuera Kate Middleton.

🎂 BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING 🎂 👑 Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents. #FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB

En el video que circula en redes sociales se puede ver a la pareja de ambientalistas pasar hacia al frente, como si fueran a tomarse una fotografía con las figuras, sin embargo, pronto se cambian la ropa y se dejan ver con una camiseta con el nombre “Just stop oil”.

Luego de cambiarse la vestimenta, sacan de unas bolsas unos pasteles pequeños que terminaron lanzando contra el rostro del Rey Carlos III y solamente contra él, a pesar de tener las demás figuras al alcance.

A través de los videos captados del momento se escuchan los reclamos de la pareja de jóvenes, donde llaman a actuar frente al cambio climático y el uso del petróleo, y que no quede en promesas vacías sobre el asunto.

No es la primera vez que jóvenes de la asociación ‘Just Stop Oil’ se manifiestan, pues hace tan solo un par de días habían hecho notar sus reclamos luego de lanzar puré de papa a una pintura del francés Claude Monet en el Museo Barberini de Potsdam, al sur de Berlín.

La más polémica ocasión fue cuando lanzaron puré de tomate a la pintura ‘Girasoles’ de Vince van Gogh. Cabe recalcar que, en ambos casos, las obras de arte resultaron sin daños debido a que poseen un cristal protector; los únicos daños fueron en el marco.

🥫 JUST STOP OIL SUPPORTERS CHOOSE LIFE OVER ART 🥫



🎨 Human creativity and brilliance is on show in this gallery, yet our heritage is being destroyed by our Government’s failure to act on the climate and cost of living crisis.#VanGogh #FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance pic.twitter.com/gXXGLsi0ej