Internacional

Anuncia Putin posible reunión con Trump la próxima semana

Putin anunció una posible cumbre con Trump la próxima semana, posiblemente en los Emiratos Árabes Unidos, para discutir la guerra en Ucrania

  • 07
  • Agosto
    2025

El presidente ruso Vladímir Putin declaró este jueves que espera reunirse la próxima semana con el presidente estadounidense Donald Trump, posiblemente en los Emiratos Árabes Unidos. La noticia llegó en la víspera del plazo de la Casa Blanca para que Moscú muestre avances hacia el fin de la guerra de tres años en Ucrania.

El asesor de Asuntos Exteriores de Putin, Yuri Ushakov, había dicho anteriormente que una cumbre podría celebrarse la próxima semana en un lugar que ya se ha decidido “en principio”.

Ushakov descartó la posibilidad de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participe en la cumbre, algo que la Casa Blanca había dicho que Trump estaba dispuesto a considerar. Putin ha rechazado las ofertas previas de Zelenskyy para celebrar una reunión y lograr avances.

"Proponemos, en primer lugar, centrarnos en preparar una reunión bilateral con Trump, y consideramos que es muy importante que esta reunión sea exitosa y productiva", declaró Ushakov, añadiendo que la sugerencia del enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, acerca de la inclusión del líder ucraniano “no se discutió específicamente”.

Putin hizo el anuncio en el Kremlin después de su reunión con el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos.

No hubo comentarios inmediatos de la Casa Blanca este jueves y no está claro cómo afectará el anuncio de la reunión al plazo dado por Trump al Kremlin para frenar la matanza o enfrentar severas sanciones económicas, que expira el viernes.

AP25219225485406.jpg

Este sería el primer encuentro entre los dos mandatarios desde que Trump regresó a la Casa Blanca este año. Además, supondría un hito significativo en la guerra, aunque no hay garantías de que la cumbre pueda conducir al final de los combates, ya que Rusia y Ucrania siguen estando muy alejadas en sus exigencias.

La próxima semana es la fecha prevista para la reunión, apuntó Ushakov, aunque señaló que la organización de este tipo de eventos lleva tiempo y aún no se ha confirmado el día. El posible lugar se anunciará "un poco más tarde", afirmó.

Meses de esfuerzos encabezados por Washington no han logrado avances para frenar la invasión de Rusia a su vecino. La guerra se ha cobrado la vida de decenas de miles de soldados de ambos bandos, así como de más de 12,000 civiles ucranianos, según Naciones Unidas.

Las autoridades occidentales han acusado repetidamente a Putin de intentar ganar tiempo en las negociaciones de paz para permitir que las fuerzas rusas capturen más territorio ucraniano. Putin no ha ofrecido concesiones en el pasado y solo aceptará un acuerdo en sus propios términos.

Una reunión entre Putin y Trump para abordar el conflicto supondría un importante cambio con respecto a la política del gobierno de Joe Biden de “nada sobre Ucrania sin Ucrania”, una demanda clave de Kiev.

Al inicio de su segundo mandato, Trump fue conciliador hacia Putin, por quien ha mostrado admiración durante mucho tiempo, e incluso repitió algunos de sus puntos de vista sobre la guerra. Pero recientemente ha expresado una creciente exasperación con Putin, criticándolo por su postura inflexible sobre los esfuerzos de paz y ha amenazado a Moscú con nuevas sanciones.

Zelensky busca la participación europea

Zelensky dijo que tenía previsto mantener conversaciones telefónicas con líderes europeos el jueves para discutir los últimos acontecimientos en medio de una intensa actividad diplomática.

Los países europeos también deben participar en la búsqueda de una solución a la guerra en su propio continente, dijo en Telegram.

“Ucrania no tiene miedo de las reuniones y espera el mismo enfoque audaz por parte de Rusia. Es hora de poner fin a la guerra”, añadió.

AP25219380224710.jpg

Un alto el fuego y garantías de seguridad a largo plazo son la prioridad en una posible negociación con Rusia, apuntó en las redes sociales.

Según el mandatario, es fundamental abordar cuestiones cruciales como conseguir una tregua, decidir el formato para una cumbre y ofrecer garantías para la futura protección de Ucrania ante otra posible invasión, una consideración en la que deben participar Estados Unidos y Europa.

Además, recordó que los ataques rusos contra la población civil ucraniana no han disminuido a pesar de que Trump instó públicamente a Putin a hacerlo.

Un ataque ruso en la región de Dnipro, en el centro del país, mató el miércoles a cuatro personas e hirió a otras ocho, dijo.

Apoyo a la continuidad de la guerra se desvanece en Ucrania

Una nueva encuesta de Gallup publicada este jueves señaló que los ucranianos están cada vez más ansiosos por alcanzar un acuerdo que ponga fin a la lucha contra la invasión de Moscú.

El entusiasmo por una solución negociada supone un cambio radical con respecto a 2022, el año en que empezó la guerra, cuando Gallup encontró que alrededor de tres cuartas partes de los ucranianos querían seguir luchando hasta la victoria. Ahora, solo alrededor de un cuarto tiene esa opinión, y el respaldo a la continuidad de la guerra cae de forma constante en todas las regiones y grupos demográficos.

Las conclusiones se basan en muestras de 1,000 o más encuestados de 15 años o más que viven en Ucrania. Algunos territorios bajo control ruso consolidado, que representan alrededor del 10% de la población, fueron excluidos de las encuestas realizadas después de 2022 debido a las dificultades de acceso.

Desde el inicio de la guerra a gran escala, los incesantes bombardeos rusos sobre zonas urbanas por detrás de la línea del frente se han cobrado la vida de más de 12,000 civiles ucranianos, según Naciones Unidas. En el frente, que se extiende por unos 1,000 kilómetros (620 millas) desde el noreste hasta el sureste de Ucrania, decenas de miles de soldados de ambos lados han muerto, y el ejército ruso, que supera en tamaño al rival, está capturando territorio lentamente.

En la nueva encuesta de Gallup, realizada a principios de julio, alrededor de siete de cada 10 ucranianos sostienen que su país debería intentar negociar un acuerdo lo antes posible. Zelensky renovó el mes pasado su oferta de reunirse con el líder ruso pero su propuesta fue rechazada ya que Moscú se mantiene firme en sus demandas y sus posturas siguen muy alejadas.

La mayoría de los ucranianos no esperan una paz duradera a corto plazo, según la encuesta. Alrededor de una cuarta parte dice que es “muy” o “algo” probable que los combates terminen en los próximos 12 meses, mientras que cerca de siete de cada diez piensan que es “algo” o “muy” improbable que lo hagan.


Comentarios

