donald_trump_tercera_embarcacion_c37172dd62
Internacional

Anuncia Trump arancel del 100% a películas extranjeras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, argumenta que la industria cinematográfica estadounidense está siendo perjudicada por la competencia extranjera

  • 29
  • Septiembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que su Gobierno aplicará un arancel del 100% a las películas producidas fuera del país, con el objetivo de frenar lo que considera un “robo” al negocio cinematográfico estadounidense.

En un mensaje difundido en su red social Truth Social, el mandatario comparó la pérdida de competitividad de Hollywood con “quitarle un caramelo a un niño” y aseguró que la medida busca revivir la industria nacional del cine.

"Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran 'un caramelo a un niño'", escribió.

Trump arremetió además contra el gobernador de California, Gavin Newsom, a quien calificó de “débil e incompetente”. Según el presidente, el estado que alberga a Hollywood ha sido uno de los más afectados por la falta de protección a la producción local.

El republicano recordó que ya había adelantado esta medida en mayo pasado, cuando ordenó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, preparar la estrategia para aplicar el nuevo gravamen.

G2BBuHzX0AEcYqS.jpg

Sin detalles sobre aplicación

Pese al anuncio, Trump no especificó cuándo entrará en vigor el arancel ni qué alcance tendrá, en particular si se limitará a películas estrenadas en salas de cine o si también abarcará las producciones distribuidas a través de plataformas de streaming.

El gravamen al cine extranjero se suma a una larga lista de medidas proteccionistas aplicadas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

En los últimos meses, su administración fijó tarifas del 100% a medicamentos farmacéuticos, del 50% a gabinetes de cocina, del 30% a muebles tapizados y del 25% a camiones pesados.

Además, países como India y Brasil han enfrentado impuestos adicionales por sus vínculos con el petróleo ruso y por la relación política con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

“Queremos cine hecho en EUA"

Trump cerró su mensaje con una consigna clara.

“¡Queremos cine hecho en Estados Unidos, otra vez!”, reforzando su visión de que la producción nacional debe ser prioridad frente a la competencia internacional.


Comentarios

EH_FOTO_VERTICAL_2025_09_30_T133422_014_b58642585b
EH_UNA_FOTO_2025_09_30_T131341_815_0600921c2e
EH_UNA_FOTO_f7892c6553
Whats_App_Image_2025_09_30_at_3_36_54_PM_325a1c9cd9
pipa_gas_conductor_10de2ed4e7
Whats_App_Image_2025_09_30_at_3_17_03_PM_2_b57e2d9bee
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
finanzas_cigarros_6cd5410f93
d0cb1edb_2792_4f9e_b7f1_a58fc8c97558_27ead0caff
