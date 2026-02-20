Anuncia Trump arancel global del 10% tras fallo de la Corte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá un arancel global del 10% en los próximos días, luego de que el Corte Suprema de Estados Unidos anuló parcialmente su esquema de gravámenes.

Recurre a nuevas leyes comerciales

El mandatario explicó que la medida se aplicará mediante la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, normativa que permite al Ejecutivo fijar tarifas temporales para responder a desequilibrios comerciales.

“Firmaré una orden para imponer un arancel global del 10%… además de los aranceles normales que ya se están cobrando”, señaló el presidente, al advertir que también iniciará investigaciones para enfrentar prácticas comerciales que considera desleales.

"The good news is that there are methods, practices, statutes and authorities as recognized by the entire court... that are even stronger than the IEEPA tariffs available to me as President of the United States." - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/v2juxmYHiR — The White House (@WhiteHouse) February 20, 2026

Fallo judicial cambia la estrategia

La decisión del máximo tribunal estableció que el Gobierno no puede aplicar aranceles en tiempos de paz con base en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional sin aprobación del Congreso, al considerar que estos gravámenes funcionan como impuestos.

Trump sostuvo que la resolución no elimina su política comercial, sino que limita una vía específica.

“La Corte Suprema no anuló los aranceles. Simplemente anuló un uso particular”, afirmó.

El presidente indicó que su equipo evalúa distintos mecanismos legales para continuar con la estrategia proteccionista, entre ellos herramientas previstas en leyes comerciales históricas que amplían la autoridad presidencial para modificar tarifas.

Además, reconoció que el proceso será más complejo, pero insistió en que existen “muchas otras maneras” de aplicar medidas arancelarias y mantener presión sobre socios y empresas extranjeras.

