Anuncia Trump que reunión arancelaria con China será el lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que la reunión arancelaria entre representantes de Estados Unidos y de China, que acordó con su homólogo chino, Xi Jinping, se celebrará el próximo lunes en Londres.

La noticia se confirma con una publicación en redes sociales de la Casa Blanca, indica que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Kenneth Homer Bessen, el secretario de Comercio, Howard Lutnick y el embajador Jamieson Greer, se reuniran con representantes de China en Londres buscando un trato justo para los aranceles comerciales.

'I am pleased to announce that Secretary of the Treasury @SecScottBessent, Secretary of Commerce @HowardLutnick, and @USTradeRep, Ambassador Jamieson Greer, will be meeting in London on Monday, June 9, 2025, with Representatives of China...' - President Donald J. Trump pic.twitter.com/KUF4f2bJAN