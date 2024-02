Aprueba Estados Unidos fondos para guerras de Ucrania e Israel

El Senado de EUA aprobó un proyecto de ley de ayuda exterior por el valor de $95,300 millones de dólares para Ucrania e Israel en una votación a primera hora de ayer, lo que generó un enfrentamiento con la Cámara de Representantes, cuyo presidente, Mike Johnson, criticó la legislación.

El paquete de ayuda exterior incluye miles de millones de dólares para apoyar a Ucrania y asistencia de seguridad para Israel, así como asistencia humanitaria para civiles en Gaza, la Ribera Occidental y Ucrania, entre otras prioridades.

No está claro si Johnson hará una votación al respecto y muchos republicanos de la Cámara de Representantes se oponen a seguir dando más ayuda a Ucrania.

El proyecto de ley fue aprobado por el Senado a pesar de las críticas de Johnson a la legislación y a pesar de que el expresidente Donald Trump señaló su oposición al proyecto de ley al argumentar que Estados Unidos debería dejar de proporcionar ayuda exterior a menos que sea en forma de préstamo.

La votación del Senado fue de 70 a 29 y 22 republicanos votaron a favor, incluido el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell.

This bill provides Netanyahu $10 billion more in unrestricted military aid for his horrific war against the Palestinian people. That is unconscionable. I will vote NO on final passage.