Apuñala hombre a cinco en Marsella antes de ser abatido

Un hombre armado con cuchillos hirió al menos a cinco personas en Marsella, Francia, antes de ser abatido por la policía. El agresor era un ciudadano tunecino

  • 02
  • Septiembre
    2025

Un hombre armado con cuchillos hirió al menos a cinco personas antes de ser abatido por la policía en Marsella, en el sur de Francia, informaron las autoridades.

El fiscal Nicolas Bessone afirmó que el ataque fue llevado a cabo el martes por la tarde por un ciudadano tunecino con estatus de residencia legal.

Bessone explicó que el sospechoso fue expulsado de su hotel por no pagar el alquiler. Regresó armado con dos cuchillos y una porra, atacando primero a alguien en la habitación que había ocupado anteriormente. Luego atacó al gerente del hotel antes de arremeter contra el hijo del gerente y apuñalarlo en la espalda.

El fiscal añadió que el hombre continuó su ataque en un bar cercano y en las calles, intentando herir a personas al azar, antes de ser "neutralizado" por la policía.

El oficial indicó que la investigación estaba en sus primeras etapas y que se desconocía el motivo del agresor.

Se esperaba que el ministro del Interior, Bruno Retailleau, viajara a Marsella más tarde este martes. La ciudad portuaria está plagada de violencia de pandillas y delitos relacionados con las drogas.


