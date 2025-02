Aranceles al acero y aluminio inician el 12 de marzo: Casa Blanca

La Casa Blanca anunció que, a partir del 12 de marzo, Estados Unidos impondrá un arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México.

Dicha medida, firmada por el presidente Donald Trump, forma parte de una serie de ajustes comerciales destinados a fortalecer la industria siderúrgica estadounidense y reducirá la competitividad de los exportadores mexicanos en el mercado norteamericano.

Según datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), en 2023 México exportó aproximadamente 3.8 millones de toneladas de acero.

Cabe mencionar que la medida golpea a un sector clave de la economía mexicana, aunque su impacto es menor en comparación con un arancel generalizado a todos los productos del país, una posibilidad que Trump ha mencionado en el pasado.

El mandatario estadounidense dejó en claro que no habrá excepciones ni exenciones a estos aranceles, además advirtió que su administración está evaluando imponer nuevos impuestos a otros sectores, como el automotriz, el de semiconductores y el farmacéutico, en las próximas cuatro semanas.

“La industria siderúrgica de Estados Unidos necesita protección. No podemos permitir que nuestras empresas y trabajadores sean desplazados por importaciones desleales”, declaró Trump desde el Despacho Oval.

President Trump signed an executive order imposing 25% tariffs on steel and aluminum.



This is an America First policy that will strengthen American manufacturing, protect workers, safeguard our national security, and help MAKE AMERICA RICH AGAIN. 🇺🇸 pic.twitter.com/zgUhcxXB2g