Aranceles de EUA a México y Canadá iniciarían en marzo: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dispondría a imponer aranceles a México y Canadá a partir del primero de marzo, informó Reuters.

Según la agencia, el mandatario republicano anunciará nuevos aranceles a sus países vecinos con quienes conforma el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), no obstante estos incluirán un proceso para que los países busquen una exención específica para ciertas importaciones.

Las fuentes internas, que pidieron no ser identificadas, aseguraron que no tenían detalles sobre una tasa arancelaria final, no obstante Trump ya ha dicho con anterioridad que planea la imposición de un arancel del 25%.

Sobre las exenciones, la fuente aseguró que estas serían "pocas y espaciadas".

Si bien el anuncio de aranceles puede agitar los mercados financieros y tensar la relación de Estados Unidos con sus dos principales socios comerciales, ofrecer un plazo de 28 días antes de la implementación y un proceso para exenciones sugeriría un enfoque más cuidadoso por parte de la administración Trump.

También daría tiempo a las negociaciones sobre las acciones que tomarán Canadá y México para cumplir con los objetivos declarados de Trump en materia de aranceles y para presionar a los dos vecinos estadounidenses a detener el flujo de inmigrantes ilegales y fentanilo mortal a través de la frontera estadounidense.

