Internacional

Arce pide aclarar denuncias contra sus hijos en Bolivia

El mandatario Luis Arce afirmó que la justicia debe 'esclarecer' las denuncias impuestas contra sus hijos como ocurre 'con cualquier ciudadano'

  • 20
  • Septiembre
    2025

El presidente de Bolivia afirmó que las denuncias contra sus hijos por presuntas relaciones con polémicos accesos a créditos bancarios y adquisición de bienes por cientos de miles de dólares deben investigarse ante las instancias judiciales.

A través de redes sociales, Luis Arce afirmó que se debe dar un trato similar al de cualquier ciudadano:

"Toda denuncia contra mis hijos, quienes son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos, debe investigarse y esclarecerse ante las instancias que correspondan como con cualquier otro ciudadano", expresó el mandatario.

El diputado Héctor Arce denunció que Rafael Ernesto Arce Mosqueira, uno de los hijos del presidente, compró varios bienes en La Paz por alrededor de 755,000 dólares.

Enntre los inmuebles se encuentra un departamento de lujo, dos cajones de estacionamiento, vehículos de alta gama y demás bienes.

Este diputado presentó su denuncia ante la capital constitucional de Bolivia por el delito de enriquecimiento ilícito.

Otro caso relacionado con este mismo hijo del mandatario se vincula con la presunta compra de un terreno valuado por 3.3 millones de dólares en 2021, cuando solo tenía 25 años.

Poco después se dio a conocer que Rafael, junto con su hermana Camila, consiguieron préstamos por 9.1 millones de dólares, realizados en seis operaciones en octubre de 2021.

A esto se le suma la investigación del hijo mayor del presidente Arce, Luis Marcelo, quien fue acusado de fungir como intermediario entre el Estado y las empresas por los proyectos de litio, sin ser funcionario público.

El mandatario también fue denunciado por abandono a una mujer embarazada, un ex funcionaria estatal con la que presuntamente tuvo un hijo, y el presidente de negó a reconocer.


Comentarios

Etiquetas:
