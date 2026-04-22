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Internacional

Argentina detiene a sospechoso por crimen de Uribe Turbay

Argentina detuvieron en Buenos Aires a un ciudadano colombiano señalado por su presunta participación en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay

  • 22
  • Abril
    2026

Autoridades de Argentina detuvieron en Buenos Aires a un ciudadano colombiano señalado por su presunta participación en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025 en Bogotá.

El detenido, identificado como Brayan Ferney Cruz Castillo, contaba con una notificación roja de Interpol y un pedido de captura internacional emitido por Colombia.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal argentino, Cruz Castillo fue capturado por agentes de la división de investigación federal de fugitivos y extradiciones, y quedó a disposición de un juzgado federal que llevará adelante el proceso de extradición.

Las autoridades colombianas lo señalan como presunto colaborador en la logística del magnicidio del legislador.

Un crimen que sacudió a Colombia

Miguel Uribe Turbay fue atacado a tiros en junio de 2025 mientras ofrecía un discurso en un parque de Bogotá.

Falleció semanas después a causa de las heridas, a los 39 años.

Lee aquí la nota completa: Candidato presidencial de Colombia sufre atentado

El atentado, que quedó registrado en video, conmocionó al país y evocó los años más violentos de su historia reciente, marcados por asesinatos de figuras políticas en las décadas de 1980 y 1990.

Uribe Turbay

La justicia colombiana determinó que el crimen fue ordenado por la Segunda Marquetalia, en colaboración con una red criminal urbana.

Según la fiscalía, el objetivo del asesinato era impactar el sistema democrático y los procesos políticos del país.

Red de implicados

Hasta ahora, al menos una decena de personas han sido detenidas por el caso, incluido el autor material del ataque, un menor de edad que aceptó su responsabilidad y fue enviado a un centro especializado.

De 'máxima gravedad' estado del precandidato Uribe Turbay

Otros implicados habrían participado en la planeación y ejecución logística del atentado.

También te pude interesar: Muere Miguel Uribe tras ser baleado en un mitin hace dos meses

Las autoridades argentinas informaron que Cruz Castillo se encontraba en situación migratoria irregular y tenía una orden de expulsión vigente, además de antecedentes por un caso de robo en la capital.


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