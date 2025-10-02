Arrestan a homicida en Georgia; fue liberado por error en Miami

Autoridades estadounidenses arrestaron a un hombre condenado por doble asesinato en Georgia, que fue liberado por error de una cárcel en Miami.

James Daniels, de 60 años, fue detenido en una vivienda en Macon, pocos días después de que se iniciara su búsqueda al ser considerado "peligroso".

El Departamento de correcciones señaló que el asesino convicto fue liberado el sábado del Centro Correccional Turner Guilford Knight, en Miami, debido a "un error de procedimiento".

El crimen fue perpetrado por Daniels en 2020 junto a dos hombres, quienes fueron declarados culpables por múltiples cargos, incluido el secuestro con resultado de muerte.

Daniels cumplió tiempo en prisión por los asesinatos cometidos en una instalación estatal en Lake City. Sin embargo, la semana pasada fue trasladado al condado para enfrentar cargos locales adicionales.

