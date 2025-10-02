Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_58_6be4014777
Internacional

Arrestan a homicida en Georgia; fue liberado por error en Miami

El crimen lo cometió junto a dos hombres más, quienes fueron declarados culpables por múltiples cargos, incluido el secuestro relacionado con homicidio

  • 02
  • Octubre
    2025

Autoridades estadounidenses arrestaron a un hombre condenado por doble asesinato en Georgia, que fue liberado por error de una cárcel en Miami.

James Daniels, de 60 años, fue detenido en una vivienda en Macon, pocos días después de que se iniciara su búsqueda al ser considerado "peligroso".

El Departamento de correcciones señaló que el asesino convicto fue liberado el sábado del Centro Correccional Turner Guilford Knight, en Miami, debido a "un error de procedimiento".

El crimen fue perpetrado por Daniels en 2020 junto a dos hombres, quienes fueron declarados culpables por múltiples cargos, incluido el secuestro con resultado de muerte.

Daniels cumplió tiempo en prisión por los asesinatos cometidos en una instalación estatal en Lake City. Sin embargo, la semana pasada fue trasladado al condado para enfrentar cargos locales adicionales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

detenidos_san_bernabe_f23f1c3d15
Detienen a tres por provocar incendio en San Bernabé
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T142637_675_4a0477d4d7
Mexicano se declara culpable de arrojar bomba en protesta de EUA
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T125011_940_1f3e72ba86
AIC deporta a mujer acusada de tráfico de personas
publicidad

Últimas Noticias

daddy_yankee_premios_1bd2844a1f
Daddy Yankee regresa del retiro para cantar en los Billboard 2025
munich_aeropuerto_81b8837ada
Cierran aeropuerto de Múnich por avistamiento de drones
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T142947_472_7eed19fdcf
¿Listo para gozar de un gran ‘finde’? Estas son algunas opciones
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
nl_camiones_bronco_ef87a0098e
Gobierno de ‘El Bronco’ dejó caer en 50% el transporte en NL
publicidad
×