Arrestan a jueza supuestamente por obstruir arresto de inmigrante

Los agentes del FBI arrestaron este viernes a la jueza Hannah Dugan, integrante del circuito judicial del condado de Milwaukee, Wisconsin, tras ser acusada de obstruir una operación de detención migratoria dentro de su propio tribunal.

De acuerdo con Kash Patel, director del FBI, la mediadora habría “desviado intencionalmente” a agentes federales que intentaban arrestar a Eduardo Flores Ruiz, un inmigrante indocumentado requerido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Just NOW, the FBI arrested Judge Hannah Dugan out of Milwaukee, Wisconsin on charges of obstruction — after evidence of Judge Dugan obstructing an immigration arrest operation last week.



We believe Judge Dugan intentionally misdirected federal agents away from the subject to be…