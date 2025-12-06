Asalto en Pretoria deja 12 muertos, entre ellos tres menores

Un grupo de hombres armados irrumpió la madrugada de este sábado en un albergue de trabajadores en Pretoria, Sudáfrica, y abrió fuego contra quienes se encontraban en el lugar. La policía confirmó que al menos 12 personas murieron, entre ellas tres menores.

Víctimas y operativo policial

Según la vocera policial Athlenda Mathe, 25 personas fueron baleadas. Diez murieron en el sitio y dos más fallecieron en el hospital.

El ataque ocurrió alrededor de las 04:30 horas en el municipio de Saulsville, a 18 kilómetros al oeste de la capital.

Mathe señaló que el aviso a las autoridades llegó hasta las seis de la mañana y que, por ahora, no hay detenidos ni claridad sobre los motivos del ataque.

El tiroteo se suma a una serie de hechos violentos que sacuden a Sudáfrica, donde entre abril y septiembre se registró un promedio de 63 homicidios diarios.

El país, el más industrializado del continente, enfrenta altos niveles de criminalidad y corrupción alimentados por redes delictivas consolidadas.

