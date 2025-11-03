Aseguran ocho personas y 15.4 kilos de droga en frontera de Perú

La Fiscalía de Perú detuvo a ocho personas y decomisó alrededor de 15 kilogramos de marihuana en el centro del poblado La Natividad, en Chile.

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tacna aseguró a estas ocho personas por su presunta vinculación con el hallazgo, por lo que son acusados por el delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico.

En ese lugar, se encontró una mochila con dos bolsas de marihuana que fue incautada. Dicha droga también fue encontrada en un baño y otras áreas de un domicilio en una escopeta de caza con accesorios.

