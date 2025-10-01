Cerrar X
Visitar_la_Casa_Blanca_cd60ddac27
Internacional

Aseguran que despidos en Estados Unidos son 'inminentes'

Más de 750,000 empleos serán suspendidos debido al cierre del gobierno federal, pues sus labores son consideradas como no esenciales

  • 01
  • Octubre
    2025

El Gobierno de Estados Unidos se encuentra cerrado, por lo que los departamentos de la administración realiza ajustes.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que los despidos en la fuerza laboral federal son “inminentes”.

Esto es consecuencia de que el Congreso no aprueba las leyes de gasto necesarias para mantener financiadas a las agencias federales.

Entre los departamentos que son afectados se puede destacar:

  • Departamento del Trabajo
  • Departamento de Defensa
  • Departamento de Seguridad Nacional
  • Departamento del Interior
  • FBI
  • Departamento de Comercio

Mientras que el Senado reanudará las votaciones sobre los proyectos de financiación del Gobierno, para que sus miembros jud+ios conmemoren la festividad de "Yom Kipur".

El director de Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, advirtió que algunos de los despidos serán permanentes, los cuales entrarán en vigor en uno o dos días.

Durante la conferencia telefónica, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russ Vought, señaló que el Gobierno comenzaría con agencias que no forman parte de sus prioridades.

El presupuesto federal debe aprobarse cada año. Los plazos suelen coincidir con el inicio del año fiscal en octubre, pero también hay bloqueos en otros meses cuando vencen extensiones temporales.

Sin embargo, se extiende más allá de los empleados federales. Algunas áreas como los parques nacionales fueron cerradas, mientras que los préstamos federales para pequeñas empresas y compradores de vivienda fueron retrasadas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T150238_986_f6a4fbb2e2
Familias desalojadas claman justicia en Reynosa
trump_carteles_cfdfff399d
Declara Trump 'conflicto armado' contra cárteles de la droga
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T140226_066_afdaf33a38
Culpan a Trump y republicanos por cierre de Gobierno Federal
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T154554_087_d0eca39a59
Capturan 156 personas por extorsión y secuestro en Colombia
IMG_6671_be997765f5
Llega "Cuidar tu Salud" a un millón 220 mil personas a NL
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T151703_017_4cd728b3a7
Asegura FGR más de 220 kilos de droga en General Bravo
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Saco_Cemex_2_2c6bff4976
Nueva era: Cemex rediseña sus emblemáticos sacos de cemento
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
publicidad
×