Aseguran que víctima de ataque en sinagoga fue baleada por agente

Autoridades afirmaron que dos personas perdieron la vida cuando intentaban impedir el ataque. Tres más aún se reportan graves

  03
  Octubre
    2025

Uno de los dos judíos que murieron en un atropello y un apuñalamiento en una sinagoga de Manchester, Inglaterra, fue baleado de manera accidental por un policía cuando trataba de impedir que el agresor entrara al recinto.

Según la policía Adrian Daulby, de 53 años, y el guardia de seguridad Melvin Cravitz, de 66, murieron tratando de prevenir la agresión armada en el día más sagrado del calendario judío.

Otras tres personas están hospitalizadas en estado grave.

La policía disparó y abatió a un sospechoso siete minutos después de llevar a cabo el atropello de peatones y posterior apuñalamiento.

Autoridades calificaron el ataque como un acto de terrorismo, pero aún se desconocen los motivos.

En la primera mitad del año se reportaron más de 1,500 incidentes, el segundo dato semestral más alto por detrás del récord establecido en el mismo período del año anterior.


