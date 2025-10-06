Asesina a juez en pleno juicio de litigio inmobiliario en Albania

Un juez del Tribunal de Apelaciones de Tirana, Albania, perdió la vida tras recibir al menos cuatro impactos de bala por parte de un hombre acusado en un juicio inmobiliario.

El agresor, de 30 años, disparó contra el magistrado y dos personas más que formaban parte de la parte acusadora del caso.

El agresor fue detenido por el guardia de seguridad apostado en la entrada del juzgado, quien sospecho no impidió el ingreso del arma a la sala, por lo que fue arrestado.

El presidente Bajram Begaj condenó el ataque como un "acto atroz contra el propio sistema judicial". Por su parte, el primer ministro Edi Rama envió sus condolencias a la familia del fallecido y exigió justicia para el juez.

Añadió que esta tragedia también exige una reflexión sobre el sistema de seguridad interna de los tribunales y planteó que no debería estar en manos de empresas privadas, para garantizar la independencia judicial.

El responsable obvtuvo una sentencia desfavorable en un litigio entre dos familias sobre la propiedad de varios inmuebles, lo que motivó a que perpetrara el ataque.

