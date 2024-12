Asesinan a CEO de UnitedHealthcare afuera de hotel en Nueva York

Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, fue asesinado ste miércoles por la mañana en lo que los investigadores sospechan fue un tiroteo dirigido afuera de un hotel en Manhattan donde la aseguradora de salud estaba celebrando una conferencia para inversores.

El asesinato fue un “ataque descarado y dirigido”, dijo Jessica Tisch, comisionada de policía de la ciudad de Nueva York. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, lo calificó como un “tiroteo horrible y dirigido”.

Thompson, de 50 años, iba a hablar en una reunión con inversores cuando fue abatido a tiros alrededor de las 6:45 horas fuera del New York Hilton Midtown por un tirador que huyó a pie y luego tomó una bicicleta eléctrica hacia el Central Park, según el Departamento de Policía de Nueva York.

Thompson fue llevado a un hospital pero no pudieron salvarlo. La policía aún buscaba al tirador a última hora de la mañana y no se habían realizado arrestos. Aunque los funcionarios dijeron que el ataque parecía ser dirigido, aún no tenían un motivo.

El alcalde Eric Adams dijo que la policía estaba revisando evidencia del lugar, incluyendo video.

“Parece ser claramente dirigido por un individuo y detendremos a ese individuo”, dijo Adams.

UnitedHealthcare es el brazo de seguros del gigante de la salud UnitedHealth Group Inc. La compañía, con sede en Minnetonka, Minnesota, tenía programado celebrar su reunión anual con inversores en la ciudad de Nueva York para actualizarles sobre la dirección de la empresa y las expectativas para el próximo año, según un aviso de medios de la compañía. Este miércoles por la mañana se anunció a los asistentes que la conferencia terminaría antes de lo previsto.

El Hilton está en una parte concurrida de Manhattan, a pocos pasos de sitios turísticos como el Museo de Arte Moderno y el Rockefeller Center, y a menudo está lleno de turistas y oficinistas en las mañanas entre semana. La popular iluminación del Árbol de Navidad del Rockefeller Center está programada para la noche del miércoles.

Parte de la cuadra donde tuvo lugar el tiroteo fue acordonada con cinta policial, con un gran contingente de policías en el local. Hay muchas cámaras de seguridad cercanas.

Thompson había sido CEO por más de tres años y había estado con la compañía desde 2004.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, tuiteó que el estado está “enviando nuestras oraciones a la familia de Brian y al equipo de UnitedHealthcare”.

“Esta es una noticia horrible y una pérdida terrible para la comunidad empresarial y de salud en Minnesota”, escribió el demócrata.

UnitedHealthcare es el mayor proveedor de planes Medicare Advantage en Estados Unidos y gestiona la cobertura de seguro de salud para empleadores y programas de Medicaid financiados por el estado y federalmente.

