Así las reacciones ante el triunfo de Argentina en Qatar

La final del Mundial de fútbol en Qatar entre Francia y Argentina se ha vivido de una manera intensa, pues las apuestas para ambos equipos eran muy fuertes. Durante el primer tiempo Argentina tomó la delantera con dos goles y pasados los 80 minutos parecían ser los nuevos campeones del mundo, sin pensar que en tan solo un par de minutos Francia igualaría el marcador con dos goles casi continuos.



Llegado el minuto 90, continuaban empatados, lo que aumentó la tensión entre el público, y las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

Los finalistas se tuvieron que ir a tiempos extra y el corazón de los aficionados se aceleró más, pues la incertidumbre crecía; una euforia digna de la final del mundial.

El partido se alargó en dos tiempos extra, donde Messi logró adelantarse y diferenciar el marcador con un 3 a 2 a favor de Argentina, pero no fue mucho después cuando el encuentro nuevamente igualó el marcador y todo parecía confuso respecto a quién se alzaría en Qatar como el triunfador.

Termina el tiempo extra y ante el empate, todo se decide en penales.

El empresario y dueño de empresas como Tesla y Twitter, Elon Musk, compartió un video a través de la plataforma donde se encuentra disfrutando del partido y en sus tweets felicitó al equipo argentino por sus goles.

Duel in the Desert.

Couldn’t ask for a better game. Incredible play by 🇦🇷 & 🇫🇷 !!!! pic.twitter.com/XUZxjymAx0