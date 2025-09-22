Asocian más de 62,000 muertes con calor del verano en 2024

De acuerdo con un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona asoció la muerte de más de 62,700 personas con las olas de calor registradas en 2024.

El estudio se centró en 654 regiones de 32 países europeos, donde se indicó que el país con mayor mortalidad fue Italia con casi 13,800 decesos.

El segundo lugar fue España, seguida de Alemania, Grecia y Rumanía.

En el caso de España, las muertes estimadas en 2024 fueron aproximadamente la mitad de las reportadas dos años antes.

El número de muertes relacionadas con el calor fue superior en mujeres y en personas de edad más avanzada durante los últimos años estudiados (2022, 2023, 2024).

Las diferencias regionales en la temperatura media no se reflejan totalmente en la mortalidad, ya que las muertes estimadas para 2024 fueron superiores al 2023.

En conjunto, 15 de los 32 países evaluados registraron su mayor carga y tasas de mortalidad relacionadas con el calor durante el verano pasado.

