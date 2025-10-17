Ataque a transporte público deja al menos dos muertos en Perú

Medios locales informaron que dos personas sin vida y cuatro heridas fue el resultado de un ataque armado contra una combi en una zona rural del sur de Lima, Perú.

El vehículo fue atacado a tiros por presuntos sicarios que iban en una motocicleta, cuando recorría una zona desolada.

Los disparos causaron la muerte del chofer y de su asistente, mientras que cuatro de los pasajeros resultaron heridos.

De acuerdo con medios de información, esta agresión armada fue vinculada con la ola de extorsiones que afectan a Lima y otras regiones del país.

Tras conocerse el ataque, el dirigente del gremio de transporte anunció que los transportistas de Lima realizarán "un apagón simbólico de motores".

La medida fue apoyada por el gremio de Transporte Unido que reúne a empresas de transporte urbano de Lima y el Callao, y pidió "no más muertes, no más violencia" en un pronunciamiento dirigido al Gobierno, al Congreso y a la ciudadanía peruana.

Comentarios