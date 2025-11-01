Ataque con arma blanca en tren a Londres deja 10 heridos graves

Diez personas fueron trasladadas a hospitales tras un ataque masivo con arma blanca en un tren con destino a Londres, nueve de ellas con heridas que ponen en peligro, informó la policía británica. La policía antiterrorista participa en la investigación.

En un comunicado emitido el domingo por la mañana, horas después del ataque, la Policía de Transporte Británica indicó que el incidente ha sido calificado como un "incidente mayor".

"Diez personas han sido llevadas al hospital, de las cuales se cree que nueve han sufrido heridas que podrían resultar mortales", se indicó. Esto ha sido declarado un incidente mayor y la Policía Antiterrorista está apoyando nuestra investigación al tiempo que trabajamos para establecer las circunstancias completas y la motivación de este incidente".

El ataque tuvo lugar cuando el tren se dirigía hacia el sur, hacia Huntingdon, un pueblo de mercado a pocos kilómetros al noroeste de la ciudad universitaria de Cambridge, a primeras horas de la tarde del sábado.

El primer ministro británico Keir Starmer dijo que sus "pensamientos están con todos los afectados" tras el "horrendo incidente".

Los servicios de emergencia, incluidos policías armados y ambulancias aéreas, respondieron rápidamente cuando el tren llegó a Huntingdon. Al parecer, el ataque fue contenido rápidamente una vez que el tren llegó a la estación.

La Policía de Transporte Británica, que encabezó la respuesta siendo la responsable de los asuntos de seguridad en los trenes, señaló que "múltiples personas" fueron apuñaladas en el tren de Doncaster a London King’s Cross cuando se dirigía a Huntingdon. No proporcionó un motivo para el ataque.

La Policía de Cambridgeshire, la fuerza policial local, detalló que la policía armada asistió al incidente después que se solicitó la presencia de sus agentes en la estación de Huntingdon a las 7:39 de la tarde del sábado. Añadió que dos personas fueron arrestadas en la estación, que está a unos 120 kilómetros (75 millas) al norte de Londres.

Paul Bristow, el alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, dijo que había oído hablar de "escenas horrendas" en el tren.

London North Eastern Railway (LNER), que opera los servicios de la línea principal de la costa este en el Reino Unido, confirmó que el incidente había ocurrido en uno de sus trenes e instó a los pasajeros a no viajar debido a la “gran interrupción”.

Comentarios