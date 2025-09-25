Cerrar X
Internacional

Ataque en escuela deja dos muertos y tres heridos en Brasil

Los atacantes aparentemente dispararon desde la malla de protección del plantel con dirección al estacionamiento, donde se encontraban las víctimas

  • 25
  • Septiembre
    2025

De acuerdo con reportes preliminares, un ataque registrado en una escuela dejó al menos dos personas sin vida y tres más heridos en el noroeste de Brasil.

Esto ocurrió durante el receso, cuando los presuntos responsables abrieron fuego desde el exterior del plantel.

"Los sospechosos dispararon desde la acera de la escuela, alcanzando a las víctimas en el estacionamiento" señaló el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Ceará.

Una de las víctimas identificada como un adolescente fue encontrada en posesión de droga, así como de una balanza y un paquete.

La dependencia informó que se emplean todos lo esfuerzos "para localizar y capturar a los involucrados en las muertes de dos adolescentes, aún no identificados formalmente".

Se confirmó que otros tres personas resultaron heridas de bala, por lo que fueron trasladados a centros de salud.

El gobernador Elmano de Freitas, lamentó los hechos, los cuales calificó de "gravísimos e intolerables".


