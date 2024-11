Ataque en Gaza interrumpe campaña de vacunación infantil

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó un ataque en un centro de salud en el norte de Gaza que dejó seis heridos, incluidos cuatro niños, justo el día en que se reanudaba la campaña de vacunación contra la polio.

La campaña, suspendida desde el 23 de octubre por la falta de garantías de seguridad, fue retomada el sábado en medio de una pausa humanitaria, sin embargo la OMS denunció que esta agresión podría disuadir a los padres de llevar a sus hijos a vacunarse y pone en peligro la salud infantil en la región.

Por su parte, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, emitió un mensaje en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) donde condenó el incidente y expresó su preocupación por la seguridad del personal sanitario y los pacientes.

We have received an extremely concerning report that the Sheikh Radwan primary health care centre in northern #Gaza was struck today while parents were bringing their children to the life-saving #polio vaccination in an area where a humanitarian pause was agreed to allow… pic.twitter.com/YaFL6pQT3c