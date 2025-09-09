Ataque israelí en Qatar, un 'incidente desafortunado': EUA

La Casa Blanca aseguró este martes que los bombardeos llevados a cabo por Israel en Qatar “no contribuyen a los objetivos” de Washington ni de Tel Aviv.

La portavoz de la Presidencia estadounidense, Karoline Leavitt, detalló que la Administración de Donald Trump fue notificada en la mañana por su propio Ejército de que Israel había iniciado ataques contra Hamás, “que lamentablemente se encontraba en Doha, capital de Qatar”.

Tras recibir el aviso, el presidente Trump ordenó a su enviado especial, Steve Witkoff, comunicar de inmediato a las autoridades qataríes la inminencia del ataque.

“El presidente considera a Qatar un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos y lamenta profundamente la ubicación de este ataque”, expresó Leavitt.

La funcionaria recalcó que “bombardear unilateralmente en Qatar, una nación soberana y aliada cercana de Estados Unidos que trabaja muy duro y asume valientemente riesgos junto con nosotros para negociar la paz, no contribuye a los objetivos de Israel ni Estados Unidos. Sin embargo, eliminar a Hamás, que se ha beneficiado de la miseria de quienes viven en Gaza, es un objetivo respetable”.

Posteriormente, Trump conversó telefónicamente con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien le transmitió su deseo de “lograr la paz rápidamente”.

Según Leavitt, el presidente estadounidense “cree que este lamentable incidente podría ser una oportunidad para la paz”.

El mandatario también habló con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, y con el primer ministro, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, a quienes agradeció “su apoyo y amistad”.

Además, les garantizó que “algo así no volverá a ocurrir en su territorio”.

Por su parte, el Ejército de Israel confirmó haber llevado a cabo un “bombardeo de precisión” contra “la cúpula de la organización terrorista Hamás” en Doha, justificando que este grupo “ha dirigido durante años operaciones contra Israel, siendo responsable directo de la masacre del 7 de octubre de 2023 y de la guerra en curso”.

Hamás confirmó la muerte de cinco de sus miembros en el ataque, aunque precisó que sus altos cargos, integrantes de la delegación negociadora del alto al fuego, sobrevivieron.

Asimismo, las autoridades qataríes informaron del fallecimiento de un agente de la Policía y de varios heridos adicionales.

Comentarios