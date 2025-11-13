Cerrar X
Ataque ruso a Kiev deja 11 heridos y varios incendios

Cinco personas fueron hospitalizadas, incluido un hombre sumamente grave y una mujer embarazada tras un ataque masivo combinado sobre la capital ucraniana

Rusia desató un ataque masivo combinado sobre Kiev a primeras horas del viernes, generando incendios y escombros en muchos distritos de la capital ucraniana, indicó el alcalde Vitali Klitschko. Al menos 11 personas resultaron heridas, señaló en un comunicado.

Cinco personas fueron hospitalizadas, incluido un hombre sumamente grave y una mujer embarazada, luego de que una serie de potentes explosiones resonaran en la ciudad y se activaran las defensas antiaéreas.

El ataque a la capital continuaba, dijeron las autoridades, e instaron a los residentes a permanecer en refugios hasta que se levante la alerta de ataque aéreo. Funcionarios municipales advirtieron que es posible que haya cortes a la energía y el agua.

Hubo daños en distintos distritos de Kiev. En el de Darnytskyi cayeron escombros en el patio de un edificio residencial y en los terrenos de una instalación educativa. Un coche se incendió tras ser alcanzado por fragmentos caídos. En el de Dniprovskyi se dañaron tres edificios de apartamentos, una vivienda privada y se desató un incendio en un área abierta.

En el distrito de Podilskyi, cinco edificios residenciales y una estructura no residencial resultaron dañados, mientras que en el de Shevchenkivskyi surgieron incendios en un área abierta cerca de una instalación médica y dentro de un edificio no residencial. En otros el fuego también hizo estragos.

En la región de Kiev, los ataques rusos dañaron infraestructura crucial y viviendas privadas, hiriendo al menos a un civil, informó el jefe regional Mykola Kalashnyk. Un hombre de 55 años en la ciudad de Bila Tserkva sufrió quemaduras y fue hospitalizado, señaló. Casas privadas en los suburbios de la capital también sufrieron incendios.

Autoridades de la Unión Europea advirtieron esta semana que Ucrania debe continuar combatiendo la corrupción tras desatarse un escándalo que ha puesto a altos funcionarios de energía nuclear bajo escrutinio, pero también ofrecieron garantías de que la ayuda a Kiev seguirá fluyendo.


