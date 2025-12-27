Ataque ruso con misiles y drones deja decenas de heridos en Kiev

Rusia lanzó este sábado un ataque masivo con misiles y drones contra Kiev, que dejó al menos una persona muerta y 27 heridas, entre ellas dos niños, informaron autoridades ucranianas.

Las explosiones se escucharon durante horas y continuaban al amanecer, mientras misiles balísticos y drones impactaban distintos puntos de la ciudad.

El ataque ocurrió un día antes de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reúna en Florida con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para continuar las conversaciones orientadas a buscar una salida a la guerra que está por cumplir cuatro años.

Zelensky adelantó que abordarán temas como garantías de seguridad y cuestiones territoriales en regiones como Donetsk y Zaporiyia.

Ataque “masivo” y daños a infraestructura

El Ministerio de Defensa ruso confirmó que llevó a cabo un “ataque masivo” con armas de largo alcance, incluidos misiles hipersónicos Kinzhal y drones, dirigidos contra infraestructura energética y empresas del complejo militar-industrial ucraniano, argumentando que fue una respuesta a ataques ucranianos contra objetivos civiles en Rusia.

Zelensky informó que Rusia lanzó casi 500 drones y 40 misiles de distintos tipos, con el objetivo principal de dañar infraestructura civil y energética.

Como consecuencia, varios distritos de Kiev quedaron sin electricidad ni calefacción.

Edificios dañados y víctimas

Más de 10 edificios residenciales resultaron afectados. Se registraron incendios en inmuebles de hasta 18 y 24 pisos en distritos como Dnipro, Darnytsia, Obolon y Holosiiv. Equipos de emergencia rescataron personas de entre los escombros y continúan las labores de búsqueda.

El ministro del Interior, Ihor Klymenko, confirmó que un cuerpo fue hallado bajo los restos de un edificio colapsado, mientras residentes relataron escenas de pánico y desesperación durante los incendios.

Reacciones regionales

Ante la ofensiva, Polonia desplegó aviones de combate y cerró temporalmente aeropuertos cercanos a la frontera con Ucrania, aunque aclaró que no hubo violaciones a su espacio aéreo. Las operaciones ya fueron reanudadas.

Zelensky cuestionó la postura rusa frente a los esfuerzos diplomáticos: “Mientras se habla de negociaciones, los misiles Kinzhal y los drones Shahed son la verdadera respuesta”.

La escalada eleva la tensión en la antesala de un nuevo intento diplomático para frenar el conflicto, mientras la población civil sigue pagando el mayor costo de la guerra.

