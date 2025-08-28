Cerrar X
Ataques aéreos israelíes impactan la capital de Yemen

Los ataques se produjeron luego que Israel atacara Saná el domingo; residentes denunciaron fuertes explosiones en las partes sur y oeste de la ciudad

  • 28
  • Agosto
    2025

Ataques aéreos israelíes impactaron este jueves la capital yemení, Saná, reportó la oficina de medios de los hutíes.

Los ataques se produjeron luego que el ejército israelí atacara Saná el domingo, matando al menos a 10 personas. Residentes denunciaron este jueves de fuertes explosiones en las partes sur y oeste de la ciudad.

El ejército israelí no ha respondido de momento a las solicitudes de comentarios.

Los ataques ocurrieron cuando el canal de noticias por satélite al-Masirah de los hutíes transmitía un discurso pregrabado del líder principal de los rebeldes, Abdul-Malik al-Houthi.

Los ataques se produjeron horas después que el ejército israelí interceptara un dron lanzado hacia Israel por los hutíes respaldados por Irán, el tercer ataque desde Yemen a Israel en la última semana.

Las tensiones en la región eran altas el jueves, ya que Francia, Alemania y el Reino Unido iniciaron un proceso para reimponer sanciones de la ONU a Irán por su programa nuclear.

El mecanismo, conocido como "réplica", podría congelar activos iraníes en el extranjero, detener acuerdos de armas y renovar sanciones sobre su programa de misiles balísticos. Está diseñado para ser a prueba de veto en la ONU y es probable que entre en vigor.


