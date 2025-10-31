Ataques de Estados Unidos en el Caribe son ilegales: ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó este viernes al Gobierno de Estados Unidos de violar el derecho internacional y cometer ejecuciones extrajudiciales con los recientes ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, los cuales Washington atribuye a operaciones antidrogas.

“Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables”, declaró el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado oficial.

El organismo recordó que más de 60 personas han muerto en las operaciones estadounidenses desde septiembre, según datos preliminares de Naciones Unidas.

Türk enfatizó que Estados Unidos debe poner fin a estas acciones militares y adoptar “todas las medidas necesarias para evitar ejecuciones extrajudiciales, más allá del presunto comportamiento delictivo de las víctimas”.

“No es un conflicto armado”, afirma la ONU

Washington ha defendido los bombardeos alegando que forman parte de una “guerra contra las drogas y el terrorismo”, sujeta al derecho internacional humanitario, aplicable únicamente en contextos de conflicto armado.

Sin embargo, la ONU rechazó tajantemente este argumento, afirmando que no existe un conflicto armado declarado y, por tanto, las operaciones deben regirse por las normas internacionales de derechos humanos.

“Estas acciones representan una violación del derecho a la vida y constituyen ejecuciones extrajudiciales”, subrayó Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado.

Por su parte, la portavoz Shamdasani señaló que, según la información disponible, ninguna de las personas en las embarcaciones atacadas representaba una amenaza inminente para otras vidas, por lo que el uso de fuerza letal no estaba justificado bajo el derecho internacional.

El organismo instó a que los hechos sean investigados de forma rápida, independiente y transparente por las propias autoridades judiciales de Estados Unidos, recalcando que “no es una opción, sino una obligación” legal hacerlo.

Türk reconoció la gravedad del narcotráfico y la necesidad de combatirlo, pero advirtió que ni siquiera esa causa justifica el uso de ataques aéreos letales fuera de un marco legal.

“Estados Unidos está obligado a respetar el derecho internacional, incluidos los tratados de lucha contra las drogas de los que es parte”, enfatizó el alto comisionado.

La ONU subrayó que la respuesta adecuada debe ser policial, mediante interceptaciones legales y detenciones, no bombardeos indiscriminados que vulneran derechos fundamentales.

