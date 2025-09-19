Cerrar X
Internacional

Ataques dejan dos muertos y 11 heridos en Líbano

El Ejército de Israel sigue con ataques contra diversos vehículos y comunidades, pese a que el alto al fuego emitido en noviembre continúa en vigor

  • 19
  • Septiembre
    2025

Bombardeos israelíes contra vehículos al sur de Líbano dejaron al menos dos personas sin vida y otras 11 heridas en Beirut.

De acuerdo con el comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública, el ataque se dio frente a la entrada de un hospital que dejó en el momento una persona sin vida y dos más heridas de gravedad.

Por otro lado, el departamento gubernamental informó que otra acción bélica en la zona de Ansar, cobró la vida de otra persona.

Según la Agencia Nacional de Noticias, ambos ataques fueron perpetrados por aviones no tripulados.

El portavoz del Ejército de Israel alegó que el grupo Hezbolá intentaba "reconstruir sus actividades" en dichas zonas, por lo que ordenó que se desalojaran los edificios marcados como zonas de riesgos.

El Estado judío continúa con los ataques de manera diaria, pese al alto al fuego que entró en vigor desde el pasado mes de noviembre, teniendo como objetivo diversos vehículos y viviendas.


