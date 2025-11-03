Atentado con coche bomba deja dos muertos y un herido en Colombia

Autoridades informaron que dos personas murieron y una más resultó herida a causa de un atentado perpetrado con un coche bomba durante este lunes, en Colombia.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acusó del ataque al Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las FARC, al decir que el ataque fue perpetrado en Suárez mediante un vehículo cargado con explosivos, lanzamiento de cilindros y ráfagas de fusil.

#Atención | Un "carro bomba" fue activado en la madrugada de este lunes cerca de la estación de Policía del municipio de Suárez, Cauca. La acción terrorista dejó varias viviendas y establecimientos comerciales afectados. La Gobernación del Cauca rechazó el atentado. pic.twitter.com/U3Pgfl8FsX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 3, 2025

En ese departamento, situado entre las montañas de la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, son fuertes varios bloques de las disidencias de las FARC.

Autoridades ofrecen una recompensa de hasta 200 millones de pesos por "información que permita anticipar y evitar hechos similares".

Durante los últimos meses, varios eventos similares con explosivos cerca de puestos policiales se han cobrado la vida de policías, soldados y civiles en esa región.

Comentarios