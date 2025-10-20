Cerrar X
Aumenta a 45 palestinos asesinados por Israel en el enclave

Recientes informes mencionaron que los ataques dejaron a más de 300 personas heridas desde el inicio del conflicto bélico en Franja de Gaza

Luego de bombardear la Franja de Gaza por acusar a Hamás de violar el cese al fuego, Israel asesinó a 45 palestinose hirió a otros 158 durante este fin de semana.

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad, se informó que os equipos de defensa recuperaron a 12 cuerpos de entre las toneladas de escombros que ha causado la ofensiva israelí en el enclave, por lo que la cifra de personas asesinadas desde octubre del 2023 asciende a 68,216 víctimas.

Israel sostiene que el grupo palestino violó el pacto cuando lanzaron un misil antitanque y varios disparos contras sus soldados instalados en la ciudad de Rafah.

No obstante, Hamás desmintió dicha versión y acusó a Israel de haber faltado al pacto en al menos 80 ocasiones.

Según Sanidad, los ataques israelíes han matado a 80 personas y han dejado a más de 300 personas heridas además de que se han recuperado 436 cuerpos de entre los escombros.


