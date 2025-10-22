Aumentan los casos de intoxicación por alimentos en Afganistán

Afganistán enfrenta una grave crisis sanitaria. El Ministerio de Salud Pública reportó 439 mil 968 casos de intoxicación alimentaria y 306 muertes durante 2024, en un contexto de creciente inseguridad alimentaria y deficiente acceso a agua potable.

“El problema refleja un desafío de salud global más amplio”, señaló el doctor Sharfat Zaman Aamar, portavoz del ministerio, quien recordó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 600 millones de personas en el mundo sufren anualmente por alimentos y agua contaminados, lo que provoca 420 mil muertes.

Casi 100 mil hospitalizados por contaminación

De acuerdo con las cifras oficiales, más de 97 mil personas fueron hospitalizadas debido a intoxicaciones graves. Las causas más comunes están relacionadas con falta de saneamiento, mala higiene y alimentos en mal estado, especialmente en comunidades rurales.

El hambre sigue en aumento, advierte la ONU

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) alertó que 9.5 millones de afganos viven en situación de inseguridad alimentaria severa.

La agencia enfrenta un déficit de financiamiento de 622 millones de dólares, lo que podría limitar su ayuda a solo el 8 % de la población vulnerable este invierno.

“Sin ayuda urgente, millones sufrirán durante los meses de invierno”, advirtió el organismo.

Por su parte, expertos en salud señalan que la combinación de hambre, agua contaminada y falta de saneamiento podría agravar aún más los casos de intoxicación y malnutrición en el país.

“La seguridad alimentaria, la nutrición y el saneamiento representan un serio desafío para la salud en Afganistán y deben abordarse con preparación adecuada”, subrayó el doctor Shirzad, especialista en salud pública.

