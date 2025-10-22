Cerrar X
EH_UNA_FOTO_1_3644a63797
Internacional

Aumentan los casos de intoxicación por alimentos en Afganistán

El Ministerio de Salud Pública reportó 439 mil casos y 306 muertes por alimentos y agua contaminados en 2024; la ONU alerta que el hambre sigue empeorando

  • 22
  • Octubre
    2025

Afganistán enfrenta una grave crisis sanitaria. El Ministerio de Salud Pública reportó 439 mil 968 casos de intoxicación alimentaria y 306 muertes durante 2024, en un contexto de creciente inseguridad alimentaria y deficiente acceso a agua potable.

“El problema refleja un desafío de salud global más amplio”, señaló el doctor Sharfat Zaman Aamar, portavoz del ministerio, quien recordó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 600 millones de personas en el mundo sufren anualmente por alimentos y agua contaminados, lo que provoca 420 mil muertes.

Casi 100 mil hospitalizados por contaminación

De acuerdo con las cifras oficiales, más de 97 mil personas fueron hospitalizadas debido a intoxicaciones graves. Las causas más comunes están relacionadas con falta de saneamiento, mala higiene y alimentos en mal estado, especialmente en comunidades rurales.

El hambre sigue en aumento, advierte la ONU

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) alertó que 9.5 millones de afganos viven en situación de inseguridad alimentaria severa.

La agencia enfrenta un déficit de financiamiento de 622 millones de dólares, lo que podría limitar su ayuda a solo el 8 % de la población vulnerable este invierno.

“Sin ayuda urgente, millones sufrirán durante los meses de invierno”, advirtió el organismo.

Por su parte, expertos en salud señalan que la combinación de hambre, agua contaminada y falta de saneamiento podría agravar aún más los casos de intoxicación y malnutrición en el país.

“La seguridad alimentaria, la nutrición y el saneamiento representan un serio desafío para la salud en Afganistán y deben abordarse con preparación adecuada”, subrayó el doctor Shirzad, especialista en salud pública.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25292236030727_b61e1a2996
Afganistán y Pakistán prometen respetar alto al fuego
inter_criquet_afganos_670ff43e60
Mueren ocho jugadores afganos en bombardeos de Pakistán
inter_hambruna_26062f8c29
Día Mundial de la Alimentación 2025: un panorama de esperanza
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_c8e82f7be4
Albergará Saltillo evento de artes marciales mixtas
contaminacion_saltillo_7078a993fd
Se mantienen los dias de contaminación críticos en Saltillo
finanzas_autos_electricos_b889e580f8
Ventas de ‘autos verdes’ en México se duplican en dos años
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
publicidad
×