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Internacional

Aumento de precios del oro impulsa minería ilegal en Brasil

La minería sigue siendo un factor relativamente pequeño de la deforestación en Brasil, donde la pérdida de bosque está vinculada en gran medida a la expansión

  • 05
  • Mayo
    2026

Ante el aumento de precios del oro en los últimos años, la deforestación en áreas protegidas y lleva la contaminación por mercurio a niveles peligrosos en Brasil.

Un estudio publicado por la organización no gubernamental Amazon Conservation, concluyó que los sitios de minería ilegal impulsaron la tala rasa dentro de tres áreas de conservación en la región del Xingu. El análisis combinó imágenes satelitales con investigación en el terreno.

La Estación Ecológica Terra do Meio registró sus primeros casos de minería ilegal en septiembre de 2024. Para finales de 2025, la deforestación vinculada a la minería allí se había extendido a 30 hectáreas.

En el Bosque Nacional de Altamira, la minería ilegal acumuló 832 hectáreas de deforestación entre 2016 y septiembre de 2025. 

El monitoreo satelital también detectó el año pasado una pista de aterrizaje clandestina utilizada por mineros ilegales en la Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo

La minería sigue siendo un factor relativamente pequeño de la deforestación en Brasil, donde la pérdida de bosque está vinculada en gran medida a la expansión del agronegocio. 

La protección de los territorios indígenas es vista ampliamente como una forma eficaz de frenar la deforestación en la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo y un regulador clave del clima global.

Investigadores advierten que la pérdida continua de bosque podría acelerar el calentamiento global.


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