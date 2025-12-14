Podcast
Internacional

Autobús escolar cae a abismo en Antioquia; al menos 10 muertos

Un autobús con estudiantes que regresaban de una excursión cayó a un abismo en Antioquia, Colombia, dejando al menos diez muertos y 20 heridos

  • 14
  • Diciembre
    2025

Al menos diez personas fallecidas y 20 más heridas dejó este domingo el accidente de un autobús que cayó a un abismo en una carretera del departamento colombiano de Antioquia, en el noroeste del país, informaron autoridades locales.

El autobús transportaba a un grupo de estudiantes del Liceo Antioqueño, ubicado en el municipio de Bello, quienes regresaban de una excursión tras haber salido de la localidad turística de Tolú, en el departamento caribeño de Sucre, con destino a Medellín.

El accidente

De acuerdo con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el siniestro ocurrió en el sector El Chispero, en la vía Belén, entre los municipios de Remedios y Zaragoza, cuando el vehículo cayó a un profundo abismo por causas que aún no han sido determinadas.

G8I1yA8XIAIlD0P.jfif

Activan red hospitalaria

El mandatario estatal informó que, hasta el momento, se reporta “más de una decena de personas fallecidas y 20 lesionados”, por lo que se activó toda la red hospitalaria de la zona para atender a las víctimas de la emergencia.

Asimismo, anunció que se trasladará de inmediato al municipio de Remedios para visitar a los heridos que permanecen hospitalizados.

G8JG4wEXQAAmwGK.jfif

Investigación en curso

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia señaló en un comunicado que las autoridades competentes ya realizan las investigaciones correspondientes para establecer las causas del accidente y confirmar el número oficial de personas fallecidas y lesionadas.

El hecho ha generado consternación a nivel estatal y nacional, mientras continúan las labores de atención y esclarecimiento del trágico suceso.


Comentarios

