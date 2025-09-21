Avanza el reconocimiento oficial de Palestina

Una ola de aliados de Israel y EUA está anunciando su reconocimiento del Estado de Palestina, como parte de una maniobra más amplia diseñada para excluir a Hamas y desafiar los intentos del gobierno israelí de borrar la posibilidad de una patria palestina.

El Reino Unido, Canadá y Australia declararon formalmente su reconocimiento del Estado palestino en declaraciones separadas pero coordinadas. Esta medida marca a los primeros miembros del G7 con economías avanzadas en dar este paso.

Portugal también anunció su decisión a última hora del domingo. Paulo Rangel, su ministro de Asuntos Exteriores, declaró: “El reconocimiento del Estado de Palestina constituye la concreción de una línea fundamental, constante y fundamental de la política exterior portuguesa”.

Otros países que también se suman a la lista de 147 Estados de la ONU que reconocen a Palestina son Bélgica, Francia , Luxemburgo, Malta y posiblemente Nueva Zelanda y Liechtenstein. Las demás naciones harán su anuncio formal hoy en una conferencia especial de la ONU para revitalizar la decadente causa de una solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí. Algunos, incluido el Reino Unido, adelantaron su declaración en homenaje al Año Nuevo judío.

La conferencia está copresidida por Francia, en voz de Emmanuel Macron y Arabia Saudita, pero el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, no asistió.

La medida delicada y en parte simbólica de unos diez estados, iniciada en gran medida por el gobierno francés, tiene el potencial de conducir a una espiral negativa de mayor confrontación en medio de temores de que Israel responda anexando partes de Cisjordania , lo que a su vez conduciría a sanciones comerciales europeas y a un mayor aislamiento político para Israel, incluida una posible suspensión final de la ONU.

POLARIZACIÓN MUNDIAL

António Guterres, secretario general de la ONU, instó a los Estados a no dejarse intimidar por las amenazas de Israel de anexar partes de Cisjordania.

Pero los ministros admiten que las decisiones han sido provocadas por el creciente horror global ante la estrategia de Israel en Gaza, y específicamente los planes de Israel de aprobar nuevos asentamientos en la parte de Cisjordania conocida como el corredor E1, que dividiría el territorio en dos y cortaría sus vínculos con Jerusalén Oriental.

Cada vez son menos los países que no reconocen a Palestina, entre los que destacan: Alemania, Italia, Finlandia, Japón, Corea del Sur y Birmania, quiene son los que más se resisten al reconocimiento, sin contar por supuesto a Estados Unidos e Israel quienes han declarado que jamás van a reconocer a Palestina.

BOICOT AL PLAN FRANCÉS

Estados Unidos e Israel han estado boicoteando las reuniones previas a la conferencia de la ONU del lunes sobre la solución de dos Estados. La raíz de su diferencia reside en la creencia israelí de que la Autoridad Palestina (AP), liderada por el presidente de 86 años, Mahmud Abás, nunca podrá ser un socio creíble para la paz.

El Departamento de Estado de EUA ha intentado impedir que Abbas hable desde la tribuna de la ONU en Nueva York negando visas estadounidenses a la Autoridad Palestina.

La prohibición de visas es vista ampliamente como una clara violación de las inmunidades consagradas en acuerdos de larga data entre la ONU y EUA.

Los ministros occidentales reconocen que la principal debilidad de su plan para el futuro de un Estado palestino, aparte de la falta de apoyo israelí, es la influencia incierta que tienen sobre la reforma de la AP y el desarme de Hamás.

Pero los franceses sostienen que la medida ya ha supuesto concesiones por parte de Abbas en materia de desradicalización y su denuncia del ataque del 7 de octubre como un acto terrorista.

Macron afirma que el plan para el futuro incluye el despliegue de una fuerza internacional bajo mandato de la ONU para proteger Gaza y acelerar y ampliar el entrenamiento de la policía, con una clara supervisión de Israel.

Sus propuestas han sido rechazadas rotundamente por Netanyahu.Macron se ofreció a visitar Israel para explicar la postura francesa, pero Netanyahu afirmó que primero tendría que abandonar la propuesta de reconocimiento. Esto ha llevado al presidente francés a advertir a Netanyahu que el actual ataque a la ciudad de Gaza no logrará su objetivo y solo socavará la posición de Israel.

Advirtió que “la última operación israelí estaba provocando tantas bajas y víctimas civiles que estaba destruyendo completamente la imagen y la credibilidad de Israel, no sólo en la región sino en la opinión pública de todo el mundo”.

En un intento por mantener vigente la agenda de reforma de la Autoridad Palestina, Francia, junto con Arabia Saudí, Noruega y España, intenta frenar los intentos israelíes de declararla en bancarrota, reteniendo miles de millones de dólares adeudados por el Ministerio de Finanzas israelí. El cuarteto está movilizando a los países en torno a un paquete de ayuda de emergencia para evitar el colapso de la Autoridad Palestina. El objetivo es recaudar más de 200 millones de dólares (148 millones de libras) en los próximos seis meses.

OPINIÓN PALESTINA

Analistas árabes afirman para Al Jazeera que si bien este acto de los tres estados –Canadá, Reino Unido y Australia– atrajo la atención mundial y muchos titulares, creen que es un paso pequeño y simbólico en la continua indignidad, asesinato y desplazamiento de cientos de miles de palestinos, aunque es un paso con cierto peso.

“El reconocimiento es importante en este caso porque los aliados cercanos de Estados Unidos hasta ahora lo han reservado hasta el día después de un acuerdo negociado”, dijo Rida Abu Rass, politóloga palestina.

Es importante porque estos países rompieron filas. En términos de su impacto, Israel se encuentra aún más aislado, y creo que eso es significativo.

El mismo día del anuncio del reconocimiento, al menos 55 palestinos murieron en ataques israelíes contra Gaza el domingo. Al menos 37 de ellos murieron en la ciudad de Gaza, donde el ejército israelí ha desatado otra brutal campaña de violencia.

Los analistas han expresado su escepticismo respecto de que el reconocimiento pueda mejorar las condiciones materiales de los palestinos que actualmente sufren la agresión israelí.

“No se espera que la guerra de Israel, que tanto expertos israelíes como internacionales y grupos de derechos humanos califican de genocidio, disminuya después de las acciones del domingo”, dijeron los analistas.

“Mientras no venga con acciones concretas, como sanciones, embargo de armas y la implementación de una zona de exclusión aérea en la Palestina ocupada con una coalición de fuerzas de la comunidad internacional para aliviar el sufrimiento de la gente, sigo siendo pesimista”, dijo a Al Jazeera Chris Osieck, un investigador independiente que ha contribuido a las investigaciones de Forensic Architecture y Bellingcat sobre Palestina e Israel.

ISRAEL RECHAZA

El Gobierno israelí afirmó que el reconocimiento del Estado palestino por parte del Reino Unido, Canadá y Australia hecho este domingo "no promueve la paz", sino que "desestabiliza aún más la región", y añadió que la Autoridad Nacional Palestina "es parte del problema, no de la solución".

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores israelí afirma que "Israel rechaza categóricamente la declaración unilateral de reconocimiento de un Estado palestino hecha por el Reino Unido y otros países". Dicha declaración "socava las posibilidades de lograr una solución pacífica en el futuro" y "recompensa" los asesinatos de Hamás el 7 de octubre de 2023.

"Esta medida va contra toda lógica de negociación y de búsqueda de un compromiso entre dos partes y alejará aún más la paz deseada", insiste Exteriores israelí en la nota, que critica que la Autoridad Palestina, representante del Estado palestino en la ONU, no ha tomado "las medidas necesarias para combatir el terrorismo".

"Los propios líderes de Hamás admiten abiertamente: este reconocimiento es una consecuencia directa, el fruto de la masacre del 7 de octubre (de 2023)", añadió el comunicado, en el que instó a Londres a "no dejar que la ideología yihadista dicte sus políticas".Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió en que "no habrá un Estado palestino" y advirtió que a su vuelta de la Asamblea General de la ONU anunciará una "respuesta" a esa decisión.

En un vídeo difundido por su oficina, Netanyahu lanzó un mensaje a los países que están reconociendo el Estado de Palestina por la ofensiva israelí en Gaza: "Eso no sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán". "Durante años he impedido la creación de este Estado terrorista a pesar de la enorme presión tanto a nivel nacional como internacional", afirmó en declaraciones emitidas por su oficina.

"Hemos duplicado los asentamientos judíos en Judea y Samaria y seguiremos por este camino", agregó en referencia a Cisjordania.

