Internacional

Balacera en concierto de cumbia deja un herido en Perú

Uno de los miembros fue trasladado hacia un hospital cercano luego de que la ráfaga de disparos se originara detrás del escenario

  • 09
  • Octubre
    2025

En la presentación de una de las agrupaciones de cumbia más reconocidas de Perú, una persona resultó herida tras recibir un impacto de arma de fuego este miércoles.

De acuerdo con la Policía Nacional de Perú, se llevó a cabo la activación del protocolo correspondiente.

Imágenes difundidas por asistentes muestrahn cómo se escuchó una ráfaga de disparos, para desatar el pánico entre los músicos y los fanáticos.

Testigos afirmaron que el ataque armado se produjo desde la parte posterior al escenario, donde se encuentra una calle en la que no había medidas de seguridad.

Tras el suceso, agentes de seguridad rodearon la zona, mientras que los especialistas subieron al escenario para realizar las primeras investigaciones.

Según medios locales, el baterista de la banda Agua Marina, fue trasladado hacia un hospital luego de resultar herido por esta agresión. Aunque reportes informaron que dos miembros de la agrupación también fueron llevados hacia un nosocomio cercano, aún no hay información confirmada.

La inseguridad se incrementó luego de que líderes transportistas protestaron contra las autoridades por la ola de extorsiones y asesinatos sufridas en manos de bandas criminales. 

Durante las últimas horas, el gobierno de Perú y el Congreso anunciaron que llevaran a cabo una reunión con los dirigentes de dicho gremio para analizar las medidas que se tomarán respecto a estos problemas.

 


