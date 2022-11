Bebé de 1 año muere apuñalada a manos de su padre

Leylani de un año de edad, murió durante una persecución policiaca, apuñalada por su padre tras ser arrebatada de manos de su niñera en Houston, Texas.

Con apenas un año de edad, una bebé fue secuestrada y tuvo un trágico final al morir apuñalada a manos de su padre durante una persecución policiaca en Houston, Texas.



Alexander Ordóñez Barrios de 24 años, ingresó el martes por la tarde a un negocio de reparación de automóviles y grúas de la ciudad, apuñaló al dueño y se robó una camioneta para acudir al complejo de departamentos en Brooks Avenue y llevarse a la menor que estaba con la niñera, según informó la vocera de la Policía de Rosenberg.





'Me dijo: 'Vengo a recoger a niña', y le dije: 'Pero su mamá no me avisó que tú venías a recogerla'', contó la niñera de Leylani, la bebé de 1 año.





La mujer, quien no quiso revelar su nombre, recordó que el hombre la aventó con la puerta y cayó al suelo.



Tras lo sucedido, las autoridades emitieron una alerta Amber y se había realizado una búsqueda de al menos ocho horas cuando a eso de las 02:00 horas, la policía localizó al sospechoso, desatándose una persecución por 45 minutos.

DISCONTINUED AMBER ALERT for Leylani Ordonez from Rosenberg, TX, on 11/01/2022, TX plate T2160J pic.twitter.com/2CqtidmE5q — Texas Alerts (@TX_Alerts) November 2, 2022





Cuando por fin los agentes lograron que se detuviera, el hombre, que salió del vehículo con su hija ensangrentada en brazos, comenzó a apuñalarse a sí mismo, según informaron las autoridades.



'Cuando pararon el vehículo y él salió, la niña ya estaba herida', dijo Suni Jugueta, portavoz de la policía en la ciudad de Rosenberg.



El padre y su hija fueron trasladados a hospitales cercanos, sin embargo, murieron por las heridas.



Las autoridades informan que el hombre que fue apuñalado por Alexander Ordóñez, se trataba de Rubén Salazar, quien había sido su jefe.



En entrevista para la cadena de televisión local KTRK, La hija de Salazar dijo que Ordóñez Barrios trabajó por cuatro meses en el negocio de su padre, quien ahora se encuentra hospitalizado y su condición es estable.



Los padres de la bebé se encontraban separados, pero se desconoce el motivo del ataque y cómo se enteró de la dirección de la casa de la niñera.

Con información de info7.mx