Bermúdez Requena rechaza extradición rápida en Paraguay

Hernán Bermúdez Requena, vinculado al CJNG, permanecerá detenido en Paraguay mientras avanza su proceso de extradición a México

  • 14
  • Septiembre
    2025

Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, líder del grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), permanecerá detenido en Paraguay mientras avanza su proceso de extradición a México, informó este domingo la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Durante una audiencia telemática celebrada el sábado ante el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado de Asunción, Osmar Legal, Bermúdez Requena rechazó la opción de someterse a una “extradición abreviada”, que habría agilizado su entrega a México en pocos días.

En consecuencia, iniciará un procedimiento ordinario, más largo y con mayores requisitos burocráticos, en el que las autoridades mexicanas deberán presentar toda la documentación necesaria.

El exfuncionario mexicano, quien fue secretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández (2018-2021), fue capturado la madrugada del sábado en una lujosa residencia de la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso, en un operativo coordinado con autoridades mexicanas.

México solicitó su detención preventiva con fines de extradición a través de la vía diplomática, amparado en un tratado vigente entre ambos países.

Bermúdez Requena enfrenta cargos en territorio mexicano por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, además de ser señalado como presunto líder de La Barredora, célula ligada al CJNG, catalogado por Estados Unidos como grupo terrorista.

En julio de este año, el Gobierno de México confirmó que existía una orden de aprehensión y ficha roja de Interpol contra el exfuncionario, investigado desde 2024 por sus presuntos nexos con el crimen organizado.


