Bolsonaro cumplirá 27 años en complejo policial de Brasilia

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cumplirá su condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en el mismo complejo policial donde permanece detenido desde este sábado, en Brasilia.

Así lo informó este martes la Corte Suprema, que confirmó que la pena “deberá cumplirse en la Superintendencia Regional de la Policía Federal”.

El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinó que no existen más recursos disponibles para la defensa del exmandatario, abriendo paso a la ejecución de la sentencia.

La decisión también alcanza al diputado y exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), Alexandre Ramagem, y al exministro de Justicia, Anderson Torres.

Aunque la defensa aún contaba con la posibilidad de solicitar un recurso de revisión, De Moraes señaló que esta vía no es procedente, debido a que se requieren dos votos absolutorios entre los jueces del Supremo.

En el fallo condenatorio de septiembre, solo uno de los magistrados se pronunció a favor de desechar las acusaciones contra Bolsonaro, según reportó O Globo.

El proceso queda prácticamente cerrado y se activa la ejecución plena de la condena contra el exmandatario, acusado de conspirar para revertir los resultados electorales de 2022 y promover acciones para desestabilizar el orden democrático en Brasil.

